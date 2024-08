Una sconfitta ancora più dolorosa allo Standard Stadium: il Club Brugge sconfitto dal Genk dopo essere stato in vantaggio per 0-2 – All Football

Il Club Brugge ha perso 3-2 contro il Genk. Ma Blauw en Zwart era in vantaggio 0-2.

Dopo il pareggio casalingo contro il Mechelen e la sconfitta contro lo Standard Club di Bruges Voleva riscattarsi in casa al Racing Genk. Stessa storia per il Limberger, costretto a pareggiare contro lo Standard e perdere a Lovanio lo scorso fine settimana.

Con un caldo afoso, il primo tempo non è stato un grande spettacolo. Hendrik Van Crombrugge devia ancora sulla traversa un tiro respinto dalla sua difesa. Abbiamo dovuto attendere la fine del primo tempo per assistere alla prima esplosione di brillantezza.

Antonio Nosa ha sbloccato la situazione eliminando due giocatori del Genk prima di mandare Andreas Skov Olsen su un piatto d’argento nella gara d’apertura.









© Notizie fotografiche

Nella ripresa, il danese era ancora nel posto giusto per ricevere un buon passaggio da Vanaken, che anticipava la pessima uscita del suo paese.Hendrik van Crombrugge (0-2). Il gol ha richiesto un po’ di tempo per essere convalidato, con il VAR che aveva indagato in precedenza sulla deviazione di Gustav Nilsson.

Ma il Club Brugge ha dimostrato di essere una squadra davvero malata non sfruttando il proprio vantaggio. Quasi subito, il Genk è tornato in partita grazie a un calcio di rigore guadagnato e trasformato da Konstantinos Karitsas Garn Stackers.

Sotto pressione, il Brugge ha realizzato il gol a sette minuti dalla fine. Tolu Arukudar ha approfittato della scarsa organizzazione difensiva per pareggiare con un colpo di testa (2-2). In un parco giochi frenetico, Genk Hanno mantenuto la pressione e sono riusciti a strappare la prima vittoria della stagione, grazie ad un tiro al volo di Patrik Hrosowski. Il Club Brugge sta ancora aspettando la sua prima vittoria.