“Una miniera di tesori inesauribile”: a Roma gli archeologi hanno fatto per caso un’importante scoperta

Mentre erano impegnati negli scavi nella piazza attorno alla Basilica di San Giovanni in Laterano, nel centro della capitale italiana, un gruppo di archeologi ha scoperto per caso una struttura nascosta, circondata da mura. Secondo le loro stime, basate sulle tecniche costruttive utilizzate, potrebbe essere stato costruito al più presto nel IX secolo d.C. e al più tardi nel XIII secolo d.C.

Questa scoperta è di grande importanza perché può illuminare gli esperti sui primi tempi della Sede Pontificia in Italia. Secondo il Ministero della Cultura italiano, questi resti hanno un collegamento con l’antico imperatore romano Costantino del IV secolo. L’edificio avrebbe dovuto essere costruito su sua richiesta al posto della caserma Cavalieri individualila guardia a cavallo dell’imperatore.

Sebbene a quel tempo il Patriarcato fosse limitato a un’unica enorme cattedrale, l’area fu successivamente ampliata più volte durante il Medioevo per diventare la sede del Papa, fino a quando la sede papale fu trasferita ad Avignone nel 1305, quando si verificò un conflitto con il Patriarcato. . Francia. Al suo ritorno nel 1377 la sede fu trasferita al Vaticano. Pertanto, la struttura muraria destinata a difendere il Patriarcato perde la sua utilità e viene demolita e interrata.

“Nuovi ritrovamenti in Piazza San Giovanni in Laterano sono nuove testimonianze della ricchezza del territorio romano, una miniera inesauribile di tesori archeologici. Ogni pietra ci parla e racconta la sua storia: grazie a queste importanti scoperte gli archeologi potranno conoscere meglio il nostro passato. Desidero esprimere la mia soddisfazione per l’impegno e la passione dimostrati dai ricercatori nel loro lavoro. È necessario coniugare la tutela della nostra storia con le esigenze di tutela e ammodernamento del tessuto urbanoGennaro Sanguiliano, ministro italiano della Cultura, ha dichiarato: Tramite comunicato stampa.

Questa ricerca archeologica ha fatto luce anche sui resti di altri edifici risalenti all’epoca pre-patriarcale.

