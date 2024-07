Una meteora luminosissima seguita da un forte rumore cade su New York!

Questo non accade spesso. Ma questo è quello che è successo nella zona di New York (Stati Uniti) martedì 16 luglio, nella tarda mattinata, ora locale. Un meteorite più luminoso del pianeta VenereVenere Ho attraversato il cielo. Palla di FuFu Il che ha sorpreso tutti.

Un meteorite, ma forse non un meteorite

secondo NASANASA Monitoraggio delle meteoreIL meteorameteora Il suo diametro è di circa 0,3 metri. Abbastanza per renderlo visibile occhiocchi Da alcune decine di osservatori provenienti da New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island e Pennsylvania. Rumore abbastanza forte, probabilmente correlato all’esplosione di un meteorite o a frammenti che potrebbero colpire i bassi AtmosferaAtmosfera -E il VibrazioniVibrazioni È stato segnalato anche il suolo.

Ma a causa delle sue dimensioni e la velocitàla velocità Con la quale si muoveva – ad una velocità stimata di 61.000 chilometri orari – deve essersi completamente disintegrato nell’atmosfera terrestre. Quindi non dovrebbe essere lì meteorameteora Per cercare sul terreno.

Meteora in pieno giorno ogni anno

La NASA indica che questo tipo di eventi si verificano circa una volta all’anno. Ma questo non viene sempre notato nella stessa misura. Questo martedì gli osservatori potrebbero essere stati più fortunati perché l’oggetto è apparso durante una pausa pranzo. E nella zona di New York, l’ultimo meteorite Il giornoIl giorno La notizia è stata segnalata un anno e mezzo fa.