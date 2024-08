“Una grande trappola”: la guerra commerciale che l’Europa si prepara a intraprendere è rischiosa?

In Belgio, Michel Martens, direttore delle relazioni pubbliche presso l’Associazione dei costruttori di automobili Vibiac, avverte: ““È una questione delicata.”

Notiamo subito che l’associazione rappresenta anche produttori europei ed esteri, tra cui molti marchi americani e cinesi.

-> Leggi anche: L’Europa è pronta a imporre tasse eccessive sulle importazioni cinesi di auto elettriche

“Non supportiamo l’applicazione di tariffe di importazione per impedire la libera circolazione delle merci a meno che non assistiamo a aiuti sproporzionati da parte di alcuni paesi alle loro industrie nazionali”.“, esordisce.

“Ci sono sospetti che la Cina utilizzi queste pratiche, anche da parte di marchi stranieri che producono in Cina (come Tesla, ndr). Quindi è giusto che qualsiasi attore attivo sul mercato europeo o belga possa combattere ad armi pari con l’Arabia Indipendente è una necessità che le autorità prendano decisioni.“, pensa.

Tuttavia, Michel Martens ricorda che ci sono aiuti anche in Europa e in Belgio in particolare per ridurre i costi salariali dell’assemblaggio di automobili in Belgio. ““È un gioco a doppio taglio.”avverte.

Battaglia globale

Per i professionisti del settore è inoltre importante notare che negli ultimi anni le case automobilistiche si sono ampiamente consolidate sotto forma di consorzi, come ad esempio le europee Stellanti (Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler) o Volkswagen (VW, Porsche, Audi, Lamborghini). …). Di conseguenza, queste associazioni attive in varie parti del mondo potrebbero risentire di eccessive misure protezionistiche e del conseguente conflitto commerciale.

peccato Ha aggiunto: “Si tratta di una questione molto delicata e dobbiamo studiarne le conseguenze, e spero che la Commissione europea ne tenga conto”.

“È una battaglia tra produttori europei, americani e cinesi, che talvolta hanno interessi reciproci. Alcuni di loro hanno bisogno dei mercati asiatici per potenziare la propria crescita. Il pubblico cinese, ad esempio, ama i marchi premium tedeschi. Ecco perché la Volkswagen è stata uno dei leader europei in questo mercato, anche se comincia a perdere un po’ terreno in Cina.“, dice.

“Questo è un argomento molto delicato e le sue conseguenze devono essere studiate. Spero che la Commissione europea ne tenga conto. Dobbiamo tutelare gli interessi dell’industria europea nel mondo, compresa la Cina“, avverte.

Necessità di ossigeno

Se il divieto di vendita di motori termici a favore delle auto elettriche in Europa entro il 2035 “dasse impulso” al mercato automobilistico, attraverso la sostituzione della flotta, non è chiaro se i produttori europei vincerebbero la scommessa. È anche per questo che la Commissione Europea sta indagando sulle pratiche cinesi, al fine di salvaguardare le attività dei produttori europei.

“Dobbiamo evitare incentivi diretti che distorcono la concorrenza e dobbiamo garantire condizioni di parità“, ammette Michel Martens.

Avvisi dai produttori

Se la Germania, che ha una forte presenza in Cina, è riluttante a imporre tasse aggiuntive, anche la Francia è riluttante, anche se la retorica a volte è più precisa. Il presidente di Stellantis, Carlos Tavares, ha dato l’annuncio lo scorso maggio Reuters era”Questo è un grosso dilemma per i paesi che intraprendono questa strada. Mentre in passato il marchio ha mostrato tendenze più protezionistiche.

Biden vuole triplicare i dazi su acciaio e alluminio cinesi

“Come Vibiac, non possiamo sostenere le reazioni nazionalistiche o continentali richieste da alcuni marchi, e questo potrebbe essere dannoso a lungo termine”.“, dice il direttore di Vipiak.

L’industria europea sta morendo?

Di fronte al rallentamento del mercato, alle politiche anti-auto, agli obiettivi climatici e alla forte concorrenza asiatica sui prezzi delle auto, l’industria europea, un gigante storico, sarà in grado di sopravvivere in futuro? Ad esempio, diversi marchi leader, tra cui Volvo e MG, sono già stati acquistati da operatori cinesi.

“Credo che l’industria possa sopravvivere e debba soprattutto continuare a condurre R&D (ricerca e sviluppo) e trovare soluzioni per raggiungere gli obiettivi in ​​termini di emissioni di carbonio ed elettrificazione della flotta”. Ci pensa Michel Martens.

“Se l’industria europea riuscisse a produrre le batterie da sola, in Europa, a riciclarle quanto più possibile in modo da non dipendere così pesantemente dai produttori di materie prime, e a sviluppare una vera industria estrattiva in Europa, ciò sarebbe possibile. Ma abbiamo bisogno di una vera politica industriale a questo livello per avere le carte da giocare”.finisco. È una grande sfida.