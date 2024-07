Un vero miracolo: salvare un bambino dal grembo di sua madre, ucciso in un attacco aereo su Gaza

Il dottor Raed Al-Saudi, capo del dipartimento di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Al-Awda, ha spiegato che la ragazza è morta per le ferite riportate in ospedale: “Dopo la sua morte, i medici hanno eseguito un’ecografia per verificare le condizioni del feto e hanno riscontrato il battito cardiacoLo ha detto prima di chiamare i chirurghi.

L’ultimo haÈ stato subito eseguito un taglio cesareo ed è stato estratto il fetoLo ha confermato il dottor Akram Hussein, chirurgo d’urgenza.Il bambino gode di buona salute ed è stato trasferito all’ospedale dei martiri di Al-AqsaHa aggiunto: “Nella vicina città di Deir al-Balah.

Anche il padre del bambino è rimasto ferito nell’attentato”.bambinoIl dottor Hussein ha detto che è stato trasferito nello stesso ospedale.