Un uomo con un coltello è stato ucciso dalla polizia tedesca pochi giorni dopo l’attacco di Solingen

Questo incidente avviene in un momento in cui la Germania è in allerta dopo che tre persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite in un attacco con coltello durante un festival in Solingen Street venerdì. Si ritiene che l’autore dell’attacco sia un siriano di 26 anni, sospettato di legami con l’Isis.

L’attacco di Solingen ha riacceso il dibattito sull’immigrazione nel paese e ha esercitato ulteriore pressione su Schulz in vista delle importanti elezioni regionali previste per domenica. Il presunto aggressore avrebbe dovuto essere deportato in Bulgaria, dove era arrivato per la prima volta nell’Unione europea, ma sembra che abbia facilmente eluso i tentativi di deportazione.

Lunedì il signor Schulz ha detto che la Germania “Farà tutto ciò che è in suo potere per garantire il ritorno e la deportazione delle persone che non possono o non devono rimanere in Germania”..