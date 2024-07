Un rimbalzo all’orizzonte per Wall Street – 22/07/2024 alle 14:58

(AOF) – I mercati statunitensi dovrebbero riprendersi, poiché il ritiro di Joe Biden dalle elezioni presidenziali non rappresenta una grande sorpresa per gli investitori. Il calendario economico è vuoto e il flusso di notizie dalle aziende è minimo. La situazione cambierà nei prossimi giorni: saranno impegnati soprattutto sui risultati societari. Oggi, Verizon dovrebbe essere penalizzata per entrate inferiori alle aspettative. Pochi minuti prima delle prime quotazioni, i futures S&P 500 e Nasdaq Composite sono aumentati rispettivamente dello 0,51% e dello 0,84%.

Venerdì a Wall Street



I mercati americani hanno chiuso in ribasso. Questo ciclo è stato caratterizzato da un’interruzione globale dell’IT, che ha portato allo sconvolgimento di molti settori, in particolare del trasporto aereo. CrowdStrike, responsabile dell’interruzione, è caduto in borsa. Durante la settimana, Wall Street ha stabilito nuovi record mentre il ritmo di pubblicazione degli utili è accelerato. L’indice Dow Jones ha perso lo 0,93% a 40.287,53 punti, mentre l’indice Nasdaq Composite è sceso dello 0,81% a 17.726,94 punti. Un barile di greggio West Texas Intermediate ha perso più del 3% e un’oncia d’oro ha perso più del 2%.

Dati macroeconomici



Valori da seguire



Banca americana

La società di investimento di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha venduto 33,9 milioni di azioni della Bank of America tra il 17 e il 19 luglio, secondo un documento della Securities and Exchange Commission. Queste vendite rappresentano poco meno di 1,5 miliardi di dollari. Il 16 luglio la Bank of America ha rivelato un calo dei profitti inferiore alle attese. L’utile netto del secondo trimestre è sceso del 7% a 6,9 miliardi di dollari, ovvero 83 centesimi per azione. L’utile netto bancario è aumentato dell’1% raggiungendo i 25,4 miliardi di dollari.

Boeing



Si prevede che Boeing aumenterà le negoziazioni pre-mercato a Wall Street dopo aver annunciato di prevedere una domanda per quasi 44.000 nuovi aerei entro il 2043 poiché il traffico aereo supera i livelli pre-pandemia. Si prevede che la flotta globale di aerei passeggeri e cargo raddoppierà praticamente nei prossimi due decenni, stima il produttore di aerei americano. Rispetto al 2023, il traffico passeggeri aumenterà a un tasso del 4,7% annuo nei prossimi due decenni, ha annunciato nello studio 2024 Commercial Market Outlook (CMO).

Rima



Si prevede che le azioni Iqvia aumentino pre-mercato a Wall Street dopo aver riportato risultati migliori del previsto per il secondo trimestre. Lo specialista statunitense di dati sanitari ha riportato un utile per azione rettificato di 2,64 dollari rispetto a un consenso di 2,57 dollari, su un fatturato di 3,81 miliardi di dollari, in crescita del 2,3% su base annua, rispetto ai 3,79 miliardi di dollari previsti. Per il 2024, gli utili per azione dovrebbero essere compresi tra 11,10 e 11,30 dollari, su un volume di vendite compreso tra 15,42 e 15,52 miliardi di dollari, cifre leggermente superiori alle aspettative.

Verizon



Si prevede un calo della società di telecomunicazioni Verizon a causa dei deludenti ricavi trimestrali. Nel secondo trimestre, il gruppo americano ha annunciato un utile netto di 4,7 miliardi di dollari, ovvero 1,09 dollari per azione, rispetto rispettivamente a 4,766 miliardi di dollari e 1,10 dollari dell’anno precedente. Escludendo voci eccezionali, l’utile per azione è stato di 1,15 dollari, in linea con le aspettative. I ricavi sono aumentati dello 0,60% a 32,8 miliardi di dollari, mentre Wall Street puntava a 33,04 miliardi di dollari.