Un paese è chiaramente il favorito per ospitare Euro 2024: “Hanno uno dei migliori giocatori al mondo in grado di superare qualsiasi situazione”.

Deschamps vincerà l’unico titolo che gli manca con la Francia?

Didier Deschamps con Kylian Mbappe.

Chiavi: “Hanno uno dei migliori giocatori al mondo che è in grado di aprire qualsiasi posizione. Sono una squadra ben organizzata, che sa difendere e ha velocità. Hanno qualità ovunque.”

Ponte: “Il favorito numero 1 ha velocità ovunque.”

Legale: ““È forte e atletico.”

Ferreira: “Anche quando gioca male o male, questa squadra sa che con Mbappé o, in misura minore, Dembele, possono fare la differenza. Hanno molte qualità individuali. Saranno automaticamente nell’ultima casella. Sono concorrenti a cui non interessa giocare bene: sono lì per vincere. Anche loro hanno quella fiducia.

Riuscirà il ritorno di Kroos a portare la Germania al titolo?

Thomas Muller è felice di poter riunirsi con Toni Kroos.

Chiavi: “È un grande giocatore. Ma non gli piace più quando c’è molto potere e lui è sotto pressione, come è successo ad esempio contro il Lipsia. Non sa più come uscire dalla pressione e spesso viene a sinistra per fondersi. Con diagonale al contrario. Ha bisogno di spazio per sentirsi a suo agio. Ma che bravo giocatore!

Ferreira: ““Sarà al livello.”

Ponte: “È anche sotto pressione affinché rilascino altri come Musiala e Wirtz. La Germania ha capito che ha bisogno di un giocatore come lui”.

Inganno La Germania ha più qualità individuali dei Diavoli.

Chiavi: “Nagelsmann ha fatto scelte forti e ci sono molte aspettative su di loro come organizzatori. Ma quando si vede il numero di giocatori della Bundesliga nel suo gruppo, la sua scelta di gioco smentisce questi profili. Questa squadra è meno facile da coordinare La squadra francese ha una filosofia ben definita. Kroos è tornato solo per rassicurare i giovani, non lo so, ma ci sono giocatori davvero eccellenti in questa squadra?

legale: “Sani, Musiala, Gnabry, Wirtz: hanno più qualità individuali dei Devils. Senza dimenticare Havertz”.

Ponte: “E hanno ancora Muller che può segnare dalla verticale.”

Ferreira: “Giocare è meno noioso rispetto a dieci anni fa. In generale non vedo abbastanza giocatori decisivi. Hanno una squadra forte e i tifosi sono con loro. Ma siamo arrivati ​​a un punto in cui servono giocatori che possano farti vincere in un lampo. C’è Musiala o WirtzMa non Mbappé o De Bruyne”.

L’Italia è ancora la favorita?

L'Italia resta un mistero.

Ponte: “No. E questa squadra, anche se è il campione in carica, è in costante stato di ricostruzione. Senza un vero marcatore coerente”.

Chiavi: “Forse Scamaka.”

Ponte: “Non sono più pesanti come prima. Anche loro sono usciti dalla porta di servizio dopo aver guadagnato solo 14 punti nei playoff.

Chiavi: “Spalletti ha spirito di innovazione”.

Ponte: “Sono nel girone con Spagna e Croazia”.

Inganno Gli italiani non sono favoriti ma ci saranno.

legale: “Attenzione perché non erano favoriti neanche tre anni fa. L’Italia è l’Italia, loro sono ancora lì. Sanno quello che devono fare, è una partita noiosa”.

Chiavi: “Ci sono giocatori bravi ma non necessariamente di grosso calibro, con la possibile eccezione di Chiesa. Ma hanno vinto gli Europei anche senza questo. Sanno anche come lanciarsi rapidamente in un’attività. C’è una cultura in Serie A che ti obbliga a vincere e pochi giocatori giocano all’estero. Immobile, Verratti non c’è più. Non sono favoriti ma ci saranno”.

Legale: “Per dare fastidio ad alcune persone…

Ferreira: “Mi piace molto Spalletti, ma vede i ragazzi tre volte all’anno. Non li vedo continuare, anche se ci fosse questa sorpresa nell’Euro. Non vai mai in giro contro di loro.

La Spagna ha trovato l’equilibrio tra possesso palla e ritmo?

Lamin Yamal.

Chiavi: “La Spagna è tormentata dal suo passato. In precedenza, questa squadra era costruita sulla spina dorsale di Barcellona e Real Madrid, lì ha aperto le sue porte a molti giocatori pur mantenendo uno stile di possesso palla obbligatorio con Rodri, uno dei migliori centrocampisti difensivi del mondo. Ne prenderanno possesso. Ma «Dovremmo affidarci solo a un fenomeno come Yamal? E non sarebbe giusto neanche nei suoi confronti».

legale: “è così piccolo. Non sarà in grado di farlo.”

Ponte: “Questa squadra non ha la stessa identità del passato. Ma hanno la qualità nella profondità, nella tecnica necessaria per costruire qualcosa. Questo sarà uno dei miei preferiti.

legale: “I nomi non sono di alta qualità perché da questa selezione abbiamo ottenuto il meglio. Lì è in fase di ricostruzione. Ma quando questa squadra ha il possesso palla…

Ferreira: “Il problema non è cercare l’identità, perché sai che avranno l’85% del pallone e faranno tiki-taka. Quando li vedi giocare, vorresti dirgli che anche tu devi colpire, che devi colpire. Lasciano il torneo senza che nessuno li disturbi. “Abbiamo bisogno di più ritmo. Hanno grandi giocatori ma non hanno Di Doku, De Bruyne o Lukaku”.

Con il Portogallo Martinez riuscirà dove ha fallito con i Devils?

Roberto Martinez con i colori portoghesi.

Ponte: “Ho molto apprezzato quello che ha fatto per il Belgio. Ha ristrutturato il calcio belga, ha cambiato la filosofia di un sistema esistente. È stato criticato per non aver cambiato molto, cosa che ha fatto una volta contro il Brasile. Aveva le idee molto chiare non è andato lontano come tutti noi volevamo e quando vedremo cosa farà con il Portogallo…”

Chiavi: “Dove Little fa le stesse cose che con i demoni fidandosi prima degli anziani. Non si limita a fare politica, ma conta su un nucleo solido di persone esperte che hanno esperienza”.

legale: “Come sai dal fallimento della Coppa del Mondo. L’unica cosa di cui possiamo biasimarlo è la scarsa previsione di questa fine del ciclo. Ma ha fatto un ottimo lavoro ad Al-Ittihad. Il fatto che sia in Portogallo testimonia il suo lavoro: non è andato in Polonia.

Inganno Abbiamo messo molta pressione su Martinez anche se non è arrivato in porta.

Chiavi: “È anche l’origine delle telecamere nel calcio amatoriale. Quale allenatore, anche indossando il cappello da capo allenatore, farebbe la stessa cosa?

Ponte: “Si è dato per il Belgio. Chi è l’allenatore presente come lui negli stadi belgi? Chi è l’allenatore che è venuto a vedere lo Charleroi? “Lo abbiamo trattato molto duramente, anche se non ha raggiunto l’obiettivo.”

Ferreira: “Umanamente mi piace molto. Quando sono stato espulso a Mechelen, c’era un allenatore in Belgio che mi ha mandato un messaggio: Lui. Non era obbligato a farlo. “Ha fatto molto di più per il calcio belga di quanto si pensi”.

legale: ““Chi parla male di lui non sa tutto quello che ha fatto per il calcio belga”.

Ferreira: “Il Portogallo ha già vinto senza di lui nel 2016. Abbiamo bisogno di un allenatore che metta le cose a posto collettivamente, ma quando Joao Felix brilla, quando Leao accelera, quando Silva fa qualcosa per te, non è l’allenatore, sono loro. Gli allenatori sono lì per portare tutti nella stessa direzione. Ronaldo, anche lui sarà difficile da affrontare…”

Questo è finalmente l’anno dell’Inghilterra?

Harry Kane, l'ambizioso capitano dell'Inghilterra.

Ponte: “Potrebbe essere la cosa giusta per loro.”

legale: “Per quanto riguarda Francia e Belgio. Ma anche la fortuna gioca un ruolo del 20 o 30%. Lo abbiamo visto durante la partita tra Spagna e Marocco ai Mondiali. “Possono vincere la prima partita 4-0 e tutti diranno che sono macchine e che possono essere eliminati agli ottavi”.

Ponte: ““Per natura, hanno potenziale.”

Chiavi: “Hanno tanti buoni giocatori”.

Inganno L’Inghilterra non ha ciò di cui ha bisogno in difesa.

Mazzo: ““Hanno Kane, uno dei migliori attaccanti al mondo”.

Legale: “Anche lui è oggetto di pesanti critiche nonostante abbia segnato 35 gol a stagione per 10 anni!

Mazzo: “Chi è l’attaccante oltre a Benzema che ha questi movimenti? Ha sempre ragione e ha una visione chiara della porta: 9 tiri su 10 vanno in porta! Ma penso che sia un peccato che Southgate non ottenga il sostegno che merita”.

Chiavi: “E i giocatori lo sentono. Possono verificarsi fratture. “Con grossi problemi alle spalle.”

Ferreira: “Gli inglesi si dicono che non è l’allenatore giusto. Con questo gruppo erano in finale tre anni fa e c’è Bellingham. Dovrebbero vincere ogni torneo, anche se non sempre hanno la squadra per vincerlo. Hanno giocatori come Saka, Kane, Bellingham che possono fare la differenza ma c’è un problema con il portiere. Pickford, non sono un suo fan. Hanno attacchi che fanno vincere le partite ma non hanno quello che serve nel back-end.