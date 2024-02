Un nuovo virus infetta l'iPhone e può rubare denaro

Nonostante la reputazione dell'iPhone come piattaforma sicura, è caduto vittima di un virus piuttosto dannoso. Questo trojan finge di essere un'app bancaria per entrare nel tuo conto e rubare denaro.

Qualche anno fa era diffusa la leggenda metropolitana secondo cui “non esistono virus nell’ecosistema Apple”. Con il passare del tempo e con la crescente popolarità dei prodotti a base di mele, questa credenza comune ha perso parte della sua validità. I Mac sono già vulnerabili ai virus e sembra che non siano gli unici. In effetti, gli esperti di Gruppo-IB Abbiamo scoperto un trojan, inizialmente progettato per i terminali Android, che affliggeva gli iPhone.

Concretamente, il malware è in grado di recuperare dati riservati e altamente sensibili, come le credenziali Face ID/Touch ID. Utilizzando questi dati e con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, gli hacker hanno inizialmente utilizzato TestFlight (una piattaforma di test delle app beta su iOS) per accedere ai tuoi dati bancari. Con l'implementazione da parte di Apple di una patch per TestFlight, gli hacker si sono rivolti alla gestione dei dispositivi mobili (MDM), strumenti che consentono alle aziende di controllare più dispositivi.

Le vittime hanno scaricato app bancarie in versione beta o da MDM, che non erano state verificate da Apple e certificate come affidabili. In attesa di una patch da parte di Apple, e anche se il fenomeno non è ancora stato importato in Europa, fai sempre attenzione alle app che scarichi.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.