Un importante leak di Final Fantasy 16 e il remake di un vecchio episodio della celebre saga: i giocatori di questo medium saranno in paradiso

È chiaro che la saga di Final Fantasy si prepara a tornare su PC: un nuovo leak sembra confermare ancora una volta due progetti attesissimi.

Final Fantasy 16 arriva su Epic Games Store

Probabilmente conosci SteamDB, un sito che elenca automaticamente l’intero database di Steam: è una vera miniera d’oro, soprattutto in termini di leak dato che molti giochi previsti per la piattaforma Valve hanno i loro file aggiunti. Generalmente, Questi hanno un nome in codice per evitare che le informazioni trapelino, ma analizzando ciascuno dei loro elementi possiamo trovare prove conclusive.

Un sito web simile è stato recentemente individuato (tramite il forum Famiboards): Questo si chiama EpicDB e si basa sullo stesso principio, ma per l’Epic Games Store. Allo stesso modo, se guardiamo attentamente, possiamo trovare tracce molto interessanti di giochi non ancora pubblicati. Sono stati appena selezionati due file, nome in codice “skobeloff” e “momo”.

“skobeloff” in primo luogo non è altro che Final Fantasy XVI: A titolo indicativo, il file “skobeloff Staging” elenca il seguente percorso del computer:

{DirUtente}/I miei giochi/FINAL FANTASY XVI/EOS/{EpicID}/

In questo momento è abbastanza chiaroCiò indica quindi che FF16 arriverà anche su Epic Games Store. Cerchiamo comunque di ricordare che non si tratta di una grande sorpresa visto che il gioco è confermato su PC già da tempo, con l’esclusività PS5 solo temporanea.

Final Fantasy 9 Remake è tornato all’orizzonte

Sembra che il tanto atteso remake di Final Fantasy IX sia più un segreto di Pulcinella che mai. Quindi si tratta di prestargli attenzione File “momo” di EpicDB contenente Molti oggetti interessantie questo qui:

Bonus per acquisto anticipato “Tetra Master Starter Pack”

Bonus preordine “Coltelli da ladro”.

Set da cucina

In FF9, Tetra Master è il nome del gioco di mini-card e la guida più convincente di sempre. Si prevede che i coltelli del ladro siano un’arma aggiuntiva per Zidane mentre il set da cucina è probabilmente collegato a Kuina.

Notatelo per qualche tempoStanno circolando molte informazioni sul gioco Final Fantasy IX Remake, il cui sviluppo è arrivato a fasi avanzate : Abbastanza per spazientirsi in attesa del rilascio ufficiale… se il gioco esiste davvero.

