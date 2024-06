Un esperto di nutrizione denuncia i biscotti peggiori per la salute

Mangiare biscotti non è la migliore idea del mondo quando stai cercando di prenderti cura della tua figura e della tua salute. Poiché la maggior parte dei cracker dei supermercati sono troppo ricchi di grassi, troppo dolci e/o troppo ricchi di additivi alimentari potenzialmente dannosi…

Quando sono ricoperti di cioccolato, i biscotti sono davvero dolci!

Sì, ma eccolo qui: un piccolo piacere di tanto in tanto non si può negare. Che si preferisca “un biscottino al mattino inzuppato nel caffè”, “un biscottino al pomeriggio, a merenda” o anche “un biscottino alla sera, davanti alla tv”, non c’è motivo di sentirsi colpevole. !

Tuttavia, interpellata dai nostri colleghi britannici di L’Express, la nutrizionista inglese Kate Cook ci ha avvertito quale “trappola” evitare: Biscotti ricoperti di cioccolato…

Secondo l’esperto questi biscotti (amati sia dai bambini che dagli adulti) saranno semplicemente un successo Modo molto dolce, con talvolta fino a 22 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto. Enorme, considerando quanto raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità Non superare i 25 grammi di zuccheri al giorno – In totale !

Preparare i tuoi biscotti al cioccolato è facilissimo!

Per chi non può fare a meno dei piccoli biscotti quotidiani, il nutrizionista consiglia di scegliere invece biscotti senza cioccolato. Decisamente meno gustoso, ma sicuramente migliore per la salute e la linea.

Vuoi davvero (davvero) la torta al cioccolato? C’è qualche soluzione: Locale. Preparando i tuoi dessert, puoi controllare i livelli di zuccheri e grassi. Inoltre, puoi evitare di aggiungere additivi alimentari problematici. Non vi resta che trovare una buona ricetta: noi vi invitiamo a riscoprire la pioggia di cioccolato “come quella della nonna”!

fonte : passaggio