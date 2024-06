Un aumento significativo dei casi di furti ed estorsioni in soli due anni: questo lo spiega

Furti ed estorsioni

Borseggiatori, taccheggi o furti d’auto, rapine, estorsioni… questi casi di furto sono aumentati notevolmente in breve tempo in due anni. Tra il 2021 e il 2023 l’aumento raggiungerà il 20%, che non è una percentuale da poco.

Come lo spieghiamo? Forse perché l’epidemia è finita un po’ prima. Se torniamo indietro nel tempo e guardiamo al 2019, vedremo innanzitutto un calo del 28% in questi file. La pandemia si sta verificando in questa parte della linea temporale, quindi crediamo che i ladri siano bloccati, imprigionati con misure come i blocchi. Ma alla fine vediamo anche che da allora sono tornati in servizio.