Un accélératur franco-italiano dédié aux PME

40 dirigeants, français et italians, integrati nella prima edizione de l’Acclider franco-italiano. – Foto: Franco Ricci

Bpifrance è associata a CDP (Caisse des Dipts Italian) e ELITE-Groupe Euronext da dicembre 2021. Obiettivo: aiutare i franchisee PME o ETI e gli italiani come sviluppatori à l’internazionale. Questa prima edizione l’acclider franco-italien sdressse à 20 dirigants di PME franchising e PME autonomi italiani di settori industriali e servizi in lindustrie. “Siamo uno dei pochi incubatori di imprese al mondo di croissance crosis entre les deux pays. Questo è un ottimo modo per conoscere (guadagnare, ottenere) le tecniche odierne che provenivano da Pfro Novo, direttore di Expeditionary Bpifrance a carico dell’Export. Queste imprese hanno una selezione di 3 lune ad alta dinamica, più 10 calorie e chiffon daifiers comprende 3 e 450 milioni di diocesi a partire da un programma di 12 mois. Accompagnamento pre la forma di trois temps forti. Un premier dédié formation la formation, sivemin 6 days siminairas disponibili presso écoils franchising et Italian renomies et des expert expert relations transalieris. Nella seconda riserva troverai più di 6 sessioni di appuntamento con te. Un dernier qui propone un accompagnamento d’Elite (marché privé du groupe Euronext), una quine mise à disposition des formations e-learning de Bpifrance Université, et une prissence à deux aveniments en France et en Italie, Big 2022 et Elite Day 2022.