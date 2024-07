Ultime voci e annunci ufficiali: segui la finestra di trasferimento in diretta! 09/07: Nielsen – DeLorge – Bronzo – François

Tutte le voci di mercato, tutte le dichiarazioni ufficiali raccolte in un unico articolo. Ti raccontiamo tutto sulla finestra di mercato della Jupiler Pro League, della Challenger Pro League e dei Red Devils… IN DIRETTA! Nielsen – DeLorge – Brune – Francois

La Jupiler Pro League dà il benvenuto al 14° giocatore giapponese, la seconda nazione straniera più rappresentata nel nostro torneo

Con 14 giocatori, il Giappone è il secondo paese straniero più rappresentato nella Jupiler Pro League. Takuro Kaneko si unisce al Kortrijk e incontrerà la connazionale Haruya Fujii. (Per saperne di più)

Il circuito non vuole fare un “one shot”: la rivelazione brasiliana è in viaggio verso la Venezia del Nord!

Il Cercle Brugge si sta preparando per le qualificazioni europee. Dietro le quinte, il club vuole garantire che la scorsa stagione non sia solo una “one shot”. (Per saperne di più)

Kasper Nielsen lascerà il Club Brugge? Parla del suo futuro

Casper Nielsen non si comporta così bene con i colori del Bruges come con l’Union Saint-Gilloise. Ma non dispera di esplodere alla fine. (Per saperne di più)

Uno dei favoriti dei tifosi dell’Al-Ittihad rinnova il suo contratto!

È uno degli ultimi Mohicani nello spogliatoio dell’Union Saint-Gilloise e si stava avvicinando alla fine del suo contratto. Guillaume François prolunga il suo contratto d’affitto al Park Douden! (Per saperne di più)

La Gantoise sta cercando di rubare un giocatore il cui trasferimento è stato completato

La Gantoise vuole alzare l’asticella del mercato. I Buffalos sarebbero pronti a trasformare un giocatore la cui mossa sembra essere una certezza. (Per saperne di più)