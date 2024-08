Mathis Hanidoch, giovane centrocampista francese, ha firmato per l’SL16 FC dall’Olympique de Valencia.

Per quanto riguarda la prima squadra, lo Standard ingaggerà ufficialmente il nono giocatore dell’estate, Mohammed Badamosi.

Se la Matricule 16 deve gestire file complessi di giovani giocatori che hanno ricevuto un contratto da professionista, non hanno realmente pianificato di crescere in D1 ACFF e non hanno ancora raggiunto il livello D1A, non ha abbandonato SL16 FC.

La prima squadra ha appena perso diversi difensori, con la partenza di Nathan Ngoye, la complicata situazione intorno a Lucas Nobby e gli attuali infortuni di Ibe Hotikit, Souleymane Doumbia e Boly Bolingoli, e non ha ancora i mezzi per reclutare in massa. L’emergere dei giocatori del Settore giovanile in prima squadra sarà fondamentale, nei prossimi mesi, ma anche in un futuro lontano.

Standard: il difensore centrale francese si unisce all’SL16 FC

In questo senso, IL L’SL16 FC ha appena annunciato l’arrivo di un giocatore che inizierà così la sua avventura in Belgio con la prima squadra U23, ma proverà ad approdare in prima squadra nei prossimi mesi.

“Matthijs Hanidoch, difensore centrale di 20 anni, nato il 24 marzo 2004 e alto 1,95 metri, si è allenato al Grenoble Foot 38 prima di approdare all’Olympique Valencia nel 2021. Il nostro club gli augura un caloroso benvenuto e grandi successi con la maglia della Roche .”