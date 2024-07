Truffa di Swagg Man: come questo rapper ha rubato oltre 1,5 milioni di euro ai suoi fan

Il volto tatuato con il logo Louis Vuitton di Swagg Man potrebbe esserti familiare. Questo rapper, nato a Nizza, è molto popolare dagli anni 2000. Clique TV, Canal +, NRJ 12, Direct 8: tutti i canali televisivi più famosi in Francia hanno invitato il rapper per un’intervista. Convalidato dalla sfera mediatica e trasmesso alla radio attraverso i suoi album rap, Swagg Man ostenta il successo americano, andando in giro in pubblico con mazzette di denaro e distribuendolo anche al pubblico durante le apparizioni televisive.

Nessuno sospetta che questa icona televisiva sia tutt’altro che un truffatore inveterato e verrà condannato a 20 anni di prigione per frode.

La ricetta vincente: soldi e fama

Nel suo primo video su YouTube, Swagg Man appare con uno stack di €20.000. Coperto di tatuaggi e sfoggiando gioielli costosi, il rapper desidera mostrare la sua ricchezza al mondo. Durante uno spettacolo su NRJ nel 2014 in cui è stato invitato per un’intervista, ha tirato fuori dalla tasca una busta del valore di 25.000 euro in contanti. I padroni di casa, stupiti da tanta ricchezza, confermano che si tratta di veri e propri biglietti. I media, loro malgrado, partecipano allo sviluppo della sua personalità eccentrica.

Oltre alla sua intensa vita mediatica, Swagg Man è un uomo d’affari generoso. Molte persone o aziende promettono di investire con lui. Qualcuno ha preso lo pseudonimo di Pierre dai media Occhio al Medio Oriente Leroy racconta il suo incontro con Swagg Man.

Il trentenne, orfano con un fratello minore da mantenere, racconta di essere entrato in contatto per la prima volta con Swagg Man sui social network l’8 dicembre 2014.Ho simpatizzato con lui, soprattutto perché si definiva orfano. Non cercavo altro. “Non sapevo che la sua musica e il suo stile abbagliante non mi interessassero davvero.”Ricorda il dipendente dell’industria che si è detto sorpreso dalla risposta dell’artista nei suoi confronti in privato.

Durante gli scambi tra i due uomini, Pierre spiega il suo sogno a Swagg Man: acquistare la casa dove vive sua nonna. Ha 25.000 euro come contributo personale. Swagg Man gli promette che lo aiuterà e gli assicura che potrà triplicare la sua puntata entro due settimane. “L’uomo aveva più di due milioni di fan su Facebook. Ha mostrato la sua vita da milionario a Miami. Ha promesso di risarcirmi se ci fosse stato un problema, dicendo che 25.000 euro per lui non erano niente. “Avevo fiducia.”Pierre si rammarica. Fiducioso in questa notorietà e nell’apparenza di facilità finanziaria, ha finalmente deciso di dare questi soldi in contanti al rapper. L’unica volta che Pierre ha rivisto questi 25mila euro è stato durante il suddetto programma radiofonico su NRJ, nel dicembre 2014.Erano soldi miei! La busta, la gomma viola delle banconote da 500 euro, ho riconosciuto tutto!Pierre è ancora arrabbiato anni dopo.

I due uomini hanno continuato a interagire sui social media per un anno. Swagg Man è riuscito addirittura a convincere Pierre a versare altri 9.200 euro su un conto intestato a Etab Zaibet. “Mi ha detto che era uno dei suoi dipendenti.”, ricorda Pierre, che alla fine ha deciso di sporgere denuncia contro Swagg Man, perché non ha mai più rivisto i suoi soldi. Durante le indagini, Pierre ha affrontato l’influencer in questura. Quest’ultimo avrebbe dichiarato di non conoscerlo e di non averlo mai visto.

20 anni di carcere per frode

Possiamo legittimamente chiederci da dove provengano i soldi che Swagg Man offre durante le sue apparizioni pubbliche. Ma nessuna informazione al riguardo è stata confermata. Gli utenti di Internet credono che sia un vincitore della lotteria, il figlio segreto del dittatore libico Muammar Gheddafi o addirittura uno spacciatore. ““Adoro parlare di queste storie, mi emozionano.”dice L InRox. Ma quello che è certo è che Swagg Man ha creato un personaggio da zero e sta mentendo sulla sua vera identità. Perché questo influencer con milioni di iscritti sui social network non è altro che Etab Zuabit (la persona a cui Swagg Man ha chiesto a Pierre di pagargli i suoi soldi). Etab Zaibet non è un orfano. I suoi genitori, immigrati tunisini, sono vivi e vegeti. Sempre in Tunisia, Sawag Man, o Etab Zaibet, è stato condannato nel 2021 e nel 2023 con l’accusa di frode.

Infatti, il tribunale di primo grado di Tunisi ha condannato Swagg Man nel marzo 2021 a cinque anni di carcere per riciclaggio di denaro e frode. Resterà dietro le sbarre per due anni (tra il 2019 e il 2021), prima di essere rilasciato dopo aver pagato una cauzione di poco più di 60mila euro. Due anni dopo la sua scarcerazione, è stato condannato (sempre in Tunisia ma durante un altro processo) a un anno di carcere per ciascuno dei 20 “casi di frode” in cui è stato coinvolto, dopo essere stato riconosciuto colpevole di estorsione di 1,5 milioni di euro. . “Sono stato condannato a 20 anni per appropriazione indebita di denaro che non è mai avvenuta.”L’uomo, oggi 37enne e residente negli Stati Uniti, si è difeso sul suo account Instagram, sostenendo di aver deciso di ricorrere in appello e di rinunciare alla cittadinanza tunisina. “Ho deciso di sporgere denuncia”Il rapper ha continuato perché giudice “è stato corrotto”Secondo lui. “La mia storia è politica”si lamentò, rammaricandosi di esserlo “Esecuzione multimediale”.

Ma i casi di frode ai danni di Swagg Man sono numerosi, tanto che alcuni gruppi Facebook raccolgono centinaia di presunte vittime. È stato addirittura creato un sito web, Aiuto swag, e denuncia le presunte frodi compiute dallo Swagg Man. Il suo modus operandi è spesso lo stesso: sfrutta il suo status per convincere le persone a investire con lui, promettendo loro grandi investimenti finanziari. Criptovalute, beni immobili… tutti i metodi sono utili per prelevare denaro da persone che si trovano spesso in situazioni rischiose.

Oltre alle condanne emesse nei suoi confronti, Swagman è oggetto di un mandato d’arresto nell’ambito di un’indagine giudiziaria iniziata in Francia alla fine del 2018, in particolare con l’accusa di “frode”, “abuso di fiducia”, “contraffazione, ” e “falsificazione e frode”. La procura di Nanterre (centro) ha dichiarato all’AFP: “Si tratta di uso di falsificazioni”. Continua a ostentare la sua ricchezza sui social media. Ha detto in una storia su Instagram pubblicata la scorsa settimana: ““Non sono un criminale, semplicemente mi trovavo nel posto sbagliato al momento sbagliato.”