“Trattamento disumano” al concerto di Taylor Swift ad Amsterdam: una giovane donna è stata costretta a lasciare le stampelle all’ingresso del locale

Questa giovane donna, poco più che ventenne, usa le stampelle perché ha combattuto contro il cancro alle ossa e le sue ossa sono ancora fragili. Aveva acquistato un posto nella platea e stava per unirsi al resto degli spettatori quando il personale di sicurezza della sala da concerto le ha chiesto di lasciare le stampelle all’ingresso. I nostri colleghi raccontano che la giovane è poi scoppiata in lacrime. “È andata nel panico”, ha spiegato su Channel X Ilonka Lenherr, una conoscente della sfortunata fan, prima di continuare: “Quando ha spiegato la sua storia, le è stato offerto un posto ‘più economico’ per le persone con disabilità. Ha chiesto se qualcuno poteva accompagnarla .” Poiché aveva paura di cadere o di sbattere contro la folla, non è stato possibile, ma niente era possibile, e si è ritrovata lasciata sola”.

Taylor Swift apre il suo tour europeo a Parigi e illumina La Défense Arena

“È la capacità di discriminare ed escludere un vasto gruppo di persone […] Questo è un trattamento disumano e scandaloso. “Non l’avevo mai sperimentato prima. I Paesi Bassi sono molto indietro in termini di accessibilità”, ha criticato Ilonka Lehnherr, che avrebbe dovuto assistere anche lei al concerto di Taylor Swift ad Amsterdam con le stampelle, ma il giorno dopo, quando le è stato chiesto della storia della sua giovane amica, ha risposto. ha deciso di chiamare la Johan Cruyff Arena per sapere come sarebbe stata trattata venerdì sera ma in un primo momento la reazione degli organizzatori l’ha fatta arrabbiare ancora di più: “Sottolineano che la ‘sicurezza e il comfort’ degli altri sono più importanti della salute. sicurezza delle persone con disabilità quindi siamo addirittura considerati persone inferiori.”

A NieuwsbladDa parte sua, la direttrice delle operazioni della Johan Cruyff Arena, Heidi Salverda, ha confermato che gli spettatori possono raggiungere i loro posti utilizzando le stampelle, o su sedia a rotelle, e che solo una volta installate potranno usare le stampelle o qualsiasi altra cosa. Temporaneamente rimosso da loro. Poi li ritirano al termine della cerimonia. “La nostra organizzazione vuole evitare che, in caso di evacuazione o movimento di panico, questi eventi non diventino ulteriori ostacoli (che potrebbero far inciampare le persone, ndr)”, ha difeso il responsabile Salverda.

Taylor Swift, la pop star che ha rilanciato l’economia globale e scosso il Sud-est asiatico e l’America di Trump

Ha poi ammesso che dopo un secondo colloquio con Ilonka Lehnherr, i responsabili della Camera di Amsterdam si sono resi conto che c’era un vero problema nella gestione della giovane donna affetta da cancro alle ossa. Il direttore delle operazioni ha ammesso che “si è scoperto che si era verificato un errore e la procedura seguita giovedì sera non è stata rispettata”, sottolineando che erano state presentate delle scuse. Anche Ilonka Lehnherr ha spiegato su Twitter di aver finalmente ottenuto risposte convincenti dall’organizzazione. “È stato un enorme errore di sicurezza”, ha scritto venerdì su Channel X, poco prima di assistere al concerto del suo idolo.