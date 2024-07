Tra lusso e ingiustizia, il matrimonio del figlio dell’uomo più ricco dell’Asia ha fatto il giro del mondo

I festeggiamenti per il matrimonio di Anant Ambani con la figlia del magnate farmaceutico vanno avanti da più di quattro mesi. Hanno iniziato il 1 marzo. La famiglia ha organizzato una festa nella loro regione natale di Jamnagar, nell’India occidentale, alla quale hanno partecipato più di 1.000 ospiti, tra cui Bill Gates, Mark Zuckerberg, Rihanna e Ivanka Trump. Poi c’è stata una crociera di tre giorni tra maggio e giugno tra Palermo e Cannes su una nave a 16 ponti con 800 ospiti a bordo. Secondo quanto riferito, è costato alle due parti tra i 150 e i 300 milioni di dollari.

In primo luogo, l’industria del poliestere

Questa pompa, questa facciata, questa grande esibizione di ricchezza non hanno precedenti tra i miliardari indiani. Il padre di Mukesh, Dhirubhai Ambani, costruì il suo impero industriale a partire dagli anni ’70 avventurandosi nella produzione di poliestere. “Dhirubhai aveva un modesto appartamento in un modesto edificio a Bombay”, ricorda il giornalista Hamish MacDonald, che nel 2010 ha pubblicato un libro sulla famiglia intitolato “Ambani & Sons”. “A quel tempo, i capitani d’industria vivevano una vita semi-reclusiva. .” Il clima politico richiede questa cautela. L’India vive in un’economia semi-comandante. Lo Stato è diffidente nei confronti dei datori di lavoro e mantiene il controllo sui settori chiave.

Dal 1991, il governo ha liberalizzato l’economia per promuovere la crescita e l’occupazione. Dieci anni dopo emerge una classe di miliardari. Mukesh Ambani, il cui stile di vita era conservatore, cambiò dopo la morte del padre nel 2002. Costruì un palazzo a Bombay, alto 173 metri, il cui valore secondo i registri è di due miliardi di dollari. Per il suo compleanno nel 2007 ha regalato a sua moglie un aereo privato Airbus A319. “In India un miliardario non rischia nulla finché si schiera con il partito al potere e lo adula nel partito Bharatiya Janata del primo ministro Modi che vede in Mukesh Ambani l’incarnazione dell’imprenditorialità”. Ciò di cui il Paese ha bisogno”, decodificato da Hamish MacDonald.

“La stampa di tutto il mondo sta seguendo il matrimonio di Anant Ambani”, dice un uomo d’affari che ha contribuito a organizzare il matrimonio dei due bambini Ambani nel 2018 e nel 2019. “È come se fossero diventati reali indiani”. Questo lusso evidenzia l’ingiustizia sociale in India, dove le autorità pubbliche distribuiscono aiuti alimentari gratuiti a quasi due indiani su tre.