Tornano le solidarietà: cosa rappresenteranno questi tre giorni di festa? “La programmazione ci ha viziato un po’.”

Venerdì inizia la decima edizione di Solidarités. Come saranno questi tre giorni di festival? Dennis Girardi, direttore e programmatore del festival, è stato ospite di RTL Info alle 13 per parlarne.

È qui che entra in gioco, tra le altre cose, l’interconnessione intergenerazionale: “I bambini portano i genitori alla scoperta degli artisti più giovani. La stessa cosa fanno i genitori con i propri figli per fargli conoscere gli artisti che ascoltavano o ascoltano ancora adesso. Poi ci sono gli artisti generazionali. Penso in particolare, quest’anno, a Mika, che sta raggiungendo un pubblico molto giovane e un pubblico più giovane. Non ne abbiamo uno ogni anno, ma va detto che quest’anno siamo stati un po’ viziati con la programmazione“, esulta Dennis Girardi.

Ma “Les Solidarités” non è solo musica: “Ci sono molte altre attività. C’è un villaggio per bambini. Ci sono scoperte di arte urbana. Ci sono discussioni. Ci sono attrazioni per mostre. Ci sono villaggio e associazioni. Ci sono più di 50 associazioni, organizzazioni non governative e organizzazioni senza scopo di lucro”, racconta il regista. Conferma: “Puoi arrivare alle 13, almeno il sabato e la domenica, e passare l’intera giornata a fare altro oltre a guardare i concerti.“.