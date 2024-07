Ti è piaciuto “The Bridgerton Chronicles” o “The Boys”, allora questa serie fa per te!

Resta lì, perché Signora Janerecentemente sbarcato video principale, Ridefinisce la serie storica con un po’ di follia e una manciata di magia.

Immaginate per un momento: l’Inghilterra del 1553, ma rivista e corretta da sceneggiatori un po’ ribelli. Questa è l’ambientazione di questa serie fantasy che rivisita la breve e tragica vita della regina Jean Grey nove giorni prima della sua decapitazione. L’affascinante Emily Bader apporta il suo fascino e il suo talento a questa riluttante eroina, salita al trono dopo la presunta morte di suo cugino, re Edoardo VI. Ma ehi, dimentica i fatti storici oscuri, perché la decapitazione qui è solo uno scherzo tra due trasformazioni immaginarie.

‘Molte lacrime’: Il cast di ‘The Good Doctor’ parla della fine della fortunata serie medica

Un romanzo storico meraviglioso e comico

“E cavolo, e se la storia fosse diversa?“La voce fuori campo annuncia fin dai primi minuti. Sì, e se tutto si trasformasse in un vortice di umorismo e magia? Creato dalle talentuose Gemma Burgess e Gretchen Berg, note per il loro lavoro su soprannaturale et al Ragazzi, Signora Jane È un delizioso pasticcio di dialoghi moderni, a volte crudi, e situazioni incredibili. Aggiungici personaggi che si trasformano in uccelli, cavalli, cavallette e persino capre, e avrai un cocktail esplosivo che fa esplodere la tradizione.

Gli otto episodi ti trasportano in una storia insolita dove regna l’assurdità. Ridiamo, ci meravigliamo e, soprattutto, non sappiamo mai cosa aspettarci. La storia di Jean Grey, edizione 2024, diventa una saga esilarante e ricca di colpi di scena.

“Più divertente della prima”: Jung-Jae Lee (“The Acolyte”) parla della seconda stagione di “Squid Game”, una serie di successo di Netflix

Poi?

In questo momento, Signora Jane Ha solo una stagione. Otto episodi non sono tanti per un tale tripudio di creatività, ma non disperiamo. Prime Video non ha ancora ufficializzato il sequel, ma data la calorosa accoglienza riservata alla prima stagione, sarebbe sorprendente se non venisse realizzata una seconda stagione. E per i fan sfegatati, sappi che la serie è basata sul primo volume di una trilogia letteraria scritta da Cynthia Hand, Brodie Ashton e Jodie Meadows. Il secondo volume è dedicato a una storia completamente diversa, quella di Jane Eyre. Tuttavia, guardando i minuti finali dell’episodio finale, tutto fa pensare alla possibilità di un seguito.

Quindi, se stai cercando una serie storica che scuota le icone con una buona dose di fantasia e satira, non cercare oltre. Signora Jane È la gemma rara che dovrebbe essere aggiunta urgentemente alla tua watchlist Prime Video.