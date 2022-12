Lukaku incinta? Segui lo spettacolo Croazia-Belgio (trasmissione in diretta)

È molto complicato immaginare quale core team si schiererà Roberto MartinezQuesto giovedì, contro la Croazia. L’allenatore non ha fugato i suoi dubbi Romelu Lukaku, preferendo aspettare l’ultimo allenamento, e la sensazione dell’attaccante dell’Inter per prendere una decisione. Sembra però difficile fare a meno del capocannoniere della storia della Nazionale, che ha potuto partecipare senza problemi agli ultimi allenamenti.

Romelu Lukaku, l’uomo che può ancora salvare il campionato dei Red Devils

insieme a Pericolo dell’Eden et al De BruyneDe Bruyne, che ha anche preso parte all’allenamento completo mercoledì, potrebbe riparare il trio solo per la settima volta da quando ha perso la semifinale contro la Francia ai Mondiali 2018. La domanda è dove si inserisce De Bruyne, ma può essere piazzato più in alto? , permettere Witsel et al Teleman Per rafforzare il centro per affrontare la linea della Croazia.

ai lati, Pericolo di Thorgan et al Mounir Può esordire e triplicare Vertonghen–Alderweireld–Castagna È conservato, con quest’ultimo sul lato destro.

Cambio necessario nei Red Devils? Crea la tua formazione perfetta prima della partita Croazia-Belgio

Nessun cambiamento tra i croati

Per quanto riguarda la Croazia, Zlatko Dalic si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra contro il Canada. C’è poco da aspettarsi.