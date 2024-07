Tesla in caduta libera: “In realtà stai guidando un gigantesco cappello Make America Great Again”

Secondo le risposte ottenute, per gran parte degli intervistati è sì. Elon Musk è noto per esprimere le sue opinioni diverse e variegate in modo forte e chiaro sui social media. Non soddisfano tutti.

I risultati del sondaggio evidenziano i suoi stretti legami con il partito conservatore, in particolare il suo rapporto amichevole con Donald Trump. “In realtà stai guidando un gigantesco cappello rosso MAGA (Make America Great Again, slogan di Donald Trump, ndr)“, protesta Aaron Shepherd, product designer della Microsoft a Seattle.

I ricavi di Tesla sono in caduta libera: “Il produttore ha esaurito tutti i suoi trucchi”

Anche le sue posizioni antisemite hanno destato preoccupazione, anche se l’amministratore delegato lo nega. A ciò si aggiunge la sua gestione del social network X, ex Twitter, e la ricetta per un calo della sua popolarità è difficile. Ricordiamo che quando Musk divenne il leader di X, la moderazione della rete fu notevolmente ridotta e migliaia di persone furono licenziate.

I media newyorkesi arrivano addirittura a scrivere: “La sua immagine di manager eccentrico e spericolato sembra aver influito sulle vetture, sollevando dubbi in alcuni sulla loro qualità“.