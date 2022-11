Essendo una coppia sposata, Eric e Sabine perdono il lavoro contemporaneamente

La situazione è complicata per gli 11 lavoratori del Macro Store. Il marchio è sull’orlo del fallimento e l’OPA in unica soluzione viene respinta. In tutto, potresti perdere 1.200 posti di lavoro.

Hanno 30, a volte 40 anni di anzianità, ma alla fine dell’anno i lavoratori delle insegne saranno tutti senza lavoro. “Confesso che in questo momento mi rendo conto che alla fine di dicembre non avrò abbastanza per vivere. Poiché non sono stati giusti con noi, non pagarci una gilda o altro. Abbiamo diritto e non possediamo i nostri premigrida Natalie, impiegata da 35 anni.Non abbiamo il supporto della nostra direzione. Nessun supporto da parte di nessuno. Ci sono molti colleghi che sono rotti, che si ritrovano in depressioneDenise Statje, rappresentante sindacale CNE, che lavora per Macro da 32 anni.

L’offerta di subentro nel marchio è stata respinta dal legale rappresentante incaricato di reperire gli acquirenti. Lo staff è venuto a conoscenza della notizia venerdì sera, non dalla dirigenza, ma dalla stampa. “Siamo venuti a lavorare malati, anche feriti, e loro l’hanno capovoltoEric ha risposto, 33 anni di anzianità.Piango ogni giorno quando torno a casa. Difficile. Abbiamo clienti molto amichevoli, ma ehi…Ammette alla sua compagna Sabine, che lavora anche lei a Macro da 30 anni.Finiamo entrambi disoccupati. Tra di noi perdiamo 1.600 euro al mese. È un sacco di affittoEric aggiunge.

All’interno del Macro Store troviamo Martin, è uno pseudonimo. L’amministrazione non si è espressa, ma respinge la nostra presenza all’interno dell’istituzione. Ripresa da una telecamera nascosta, Martine racconta la sua storia. “Il mio unico desiderio è lasciare tutto lì e andarmene. Non so perché non… prendo subito il mio C4. Partiamo senza preavviso, veniamo buttati via come fazzoletti usati. Non ho nemmeno un curriculum perché il mio curriculum è una macroMartino si confida.

In caso di liquidazione, il negozio offre promozioni fino al -60%. All’uscita le file si allungano: la folla è la stessa dei festeggiamenti di fine anno. Pochi metri dopo, il lato del pescivendolo annuncia il colore: gli scaffali sono completamente vuoti. La chiusura del Macro è prevista per il 31 dicembre.