Terra colpita da una nuova tempesta solare: l’aurora boreale appare in diversi luoghi del mondo

Un’agenzia americana ha annunciato che lunedì la Terra è stata colpita da una forte tempesta geomagnetica e che ha portato con sé la sua parte di aurora boreale (soprattutto in Polonia e California). Lunedì alle 15:00 GMT sono state osservate condizioni corrispondenti ad una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5, secondo un centro specializzato affiliato alla US Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA).







Queste sono le condizioni “Potrebbe continuare fino a stasera (leggi lunedì sera)”Ma non si prevede che la sua intensità aumenterà, ha aggiunto in una nota la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Un tale evento “Potrebbe far apparire deboli aurore fino all’Alabama e alla California settentrionale.”secondo questa agenzia. Questa nuova tempesta solare è causata dalle espulsioni di massa coronale (CME), esplosioni di particelle che emergono dal Sole.













Quando queste particelle raggiungono la Terra, interrompono il suo campo magnetico. Ha aggiunto: "Ci sono molte aurore boreali in questo momento… Se dura fino al tramonto qui, potremmo riuscire a vederne qualcuna." Scritto sopra Domenica, l'astronauta della NASA Matthew Dominic ha pubblicato su X una splendida foto dell'aurora boreale scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova attualmente. Ma le tempeste geomagnetiche possono essere accompagnate anche da effetti indesiderati. Ad esempio, possono degradare le comunicazioni ad alta frequenza, disabilitare i satelliti e causare un sovraccarico alla rete elettrica. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha affermato che gli operatori di infrastrutture sensibili sono stati informati di mettere in atto misure per mitigare questi impatti.













Nel mese di maggio, il pianeta ha vissuto le tempeste geomagnetiche più forti registrate negli ultimi 20 anni. Hanno fatto sì che l’aurora boreale illumini i cieli notturni negli Stati Uniti, in Europa e in Australia in particolare, a latitudini molto più basse del solito. Questo tipo di eventi è aumentato negli ultimi tempi, perché attualmente il sole si sta avvicinando al culmine della sua attività, secondo un ciclo che ritorna ogni 11 anni.