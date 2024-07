Tampere sta cercando di riscattarsi dopo lo sfortunato incidente

Emmanuel Langelier, Media365: Pubblicato domenica 28 luglio 2024 alle 15:56.

Il campione olimpico italiano di salto in alto Gianmarco Tamperi è rimasto vittima di uno sfortunato incidente venerdì sera…

Venerdì sera, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, sono successe molte cose. Questo evento, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, comprendeva 12 dipinti artistici sulla Senna che evocavano la storia e la cultura della Francia, guidati da Thomas Joly, direttore artistico, Thierry Ripoll, direttore creativo di Paris 2024, e le 85 barche contenenti le delegazioni La cerimonia è iniziata con Jamel Debbouze e Zinedine Zidane La cerimonia si è conclusa con Marie-José Perec e Teddy Renner, che insieme hanno acceso il calderone olimpico. Durante questa serata folle, piovosa, emozionante, ci sono state tantissime storie nelle storie. Durante la sfilata degli atleti, il portabandiera azzurro è rimasto coinvolto in un insolito incidente…

Una scusa poetica dopo aver perso l’anello nuziale

Dopo essere stato promosso al fianco della spadaccina Ariana Errigo, Gianmarco Tamperi ha perso… la fede nuziale. Mentre sventolava attivamente la bandiera verde, bianca e rossa, gli è scivolata tra le dita l’alleanza del saltatore in alto, incoronato campione olimpico tre anni fa a Tokyo, con il qatariota Mutaz Essa Barshim. Il prezioso pezzo avrebbe dovuto rimbalzare sulla barca della delegazione transalpina prima di approdare nella Senna… dopo essere caduto sul fondo del fiume parigino, l’alleanza fu perduta per sempre. Alcuni suoi connazionali, giocatori della squadra di pallanuoto, gli hanno detto: “Ho perso una moneta d’oro, e presto ne ritroveremo un’altra”.

Sposato dal 2009 con Chiara Bontempi, che ne cura l’amministrazione e l’immagine, Gianmarco Tamperi ha chiesto scusa alla moglie in modo molto privato. Il campione olimpico di salto in alto, che difenderà il suo titolo il 7 e 8 agosto, lo ha fatto in modo poetico. Il campione olimpico ha scritto sui social: “Se fosse stato scritto: ‘Se avessi perso questo anello, non avrei potuto immaginare un posto più bello’”. Il 32enne italiano suggerisce anche alla moglie di lanciare a sua volta la sua alleanza “a valle, nella città dell’amore”! In questo modo i due piccioncini avranno “un’altra scusa per rinnovare le loro promesse”.