Svizzera: letteratura ufficiale

Euro 2024 è ormai nel vivo, con Ungheria e Svizzera che si affronteranno a Colonia dalle 15:00. Dopo il grande successo ottenuto ieri dalla Germania contro la Scozia (5-1), le altre due squadre del girone A cercheranno di raggiungere i tedeschi in testa a questo girone. Se Nati sembra essere il più fortunato vista la sua esperienza, gli ungheresi arrivano comunque con grande ambizione, guidati dal loro leader tecnico Dominik Szoboszlai. Potrete seguire direttamente questo incontro commentando sul sito Foot Mercato.

Il resto seguirà dopo questo annuncio

Per quanto riguarda la composizione della squadra, Marco Rossi opta per il suo classico 3-4-2-1. Gulaski in porta con il trio formato Lange, Urban-Salai, Viola e Kerkez per i Pistons. A centrocampo Nagy e Schäfer sono collegati. Infine in attacco Salai e Szoboszlai sostengono Varga. Dalla parte di Nati, Murat Yakin parte con il 3-4-3. Sommer è in gabbia con la classica difesa Char-Akanji-Rodriguez, Widmer e Ndoye su entrambi i lati. In mezzo la coppia Freuler-Xhaka è favorita e davanti troviamo Aebischer così come Vargas attorno a Duah.

Articoli

Ungheria: Gulacsi – Lange, Orban, Szalai – Viola, Nagy, Schäfer, Kerkez – Szalai, Szoboszlai © – Varga

Svizzera : Sommer – Schar, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka ©, Ndoye – Aibischer, Duah, Vargas