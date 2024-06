Suo marito annuncia la sua salute!

Dal video in cui ha annunciato la diagnosi di cancro, non vediamo Kate Middleton. Quindi, un veterano chiede a William come sta sua moglie.

Abbiamo appreso qualche mese fa che Kate Middleton era malata di cancro. Da allora la Duchessa non è più apparsa in pubblico. Ma il marito William ha appena dato notizie sul suo stato di salute. Questo è in qualche modo rassicurante. Vi diciamo di più in questo articolo.

Commenti su Kate Middleton?

Abbiamo appreso qualche mese fa che Kate Middleton era malata di cancro. Sappiamo che la strada per uscire da questa situazione è ancora lunga. Ma la duchessa sta combattendo anche al fianco del marito e dei figli. Quest’ultimo ha iniziato la chemioterapia.

A quanto pare, secondo le ultime informazioni, è proprio così Risponderà bene al trattamento. Questa è una buona notizia. Poi un amico ha confidato a Vanity Fair: “ È un enorme sollievo da vedere Tollera il farmaco e sta molto meglio.

Notizie rassicuranti, e il palazzo tace. Inoltre Kate Middleton non c’era Festeggiamo il D-Day Ieri. In Normandia infatti si organizzavano festeggiamenti con il re ma anche con Guglielmo.

Soprattutto i veterani arrivati ​​80 anni fa. Grazie a loro l’Europa riuscì a liberarsi dall’influenza di Hitler e dei nazisti. Quindi la cerimonia è stata bellissima e toccante. Con molti interventi tra cui Il discorso di re Carlo III in francese!

William è arrivato senza Kate Middleton. C’è da dire che la Duchessa è in cura. Non sono sicuro che abbia la forza di sopravvivere ad una giornata così stressante con così tante telecamere addosso. anche se, Tutti sono preoccupati per lei. Anche i veterani!

Il principe William ci racconta di sua moglie

In un video pubblicato su Twitter, possiamo vedere un veterano che chiede a William di sua moglie, Kate Middleton. “Come sta tua moglie?” chiede il Principe di Galles.

Quindi il principe cammina verso di lui e con lui Un dolce sorriso le dice che sta meglio. E le piacerebbe essere qui con loro. Quindi sentiamo ogni preoccupazione per la salute di sua moglie. Ma sembra che quest’ultimo sarebbe migliore.

Al momento non sappiamo quando Kate Middleton tornerà alla ribalta. Non esiste una storia ufficiale su questo argomento. Ci chiediamo se la Duchessa sarà presente Truppe colorate a Londra. Quale Si svolge il 15 giugno.

Per ora, nulla è meno certo. Fondamentalmente, le sue funzioni sono in modalità standby fino all’inizio del 2025. Ma per questo particolare evento, forse, sarà possibile vederlo!

Nel settembre 2022, William ha offerto il ruolo a Kate Middleton Colonnello Onorario delle Guardie Irlandesi. Ma la vedremo comunque salutare le guardie? Al momento è impossibile saperlo.

