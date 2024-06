Strix Point sarà il “più grande lancio di laptop nella storia di AMD”

Se è trapelato di recente La perdita è correttaAMD presenterà i suoi nuovi chip Ryzen AI (nome in codice Strix Point) a metà luglio. Naturalmente, la disponibilità effettiva varierà in base alla regione, ma questo ci dà un’idea approssimativa di quando potrai ottenere uno di questi dispositivi. A differenza delle generazioni precedenti, questo non sarà un “lancio cartaceo”. Storicamente, i laptop AMD dell’attuale generazione sono stati difficili da trovare, ma questa volta ci saranno molti modelli Strix Point da offrire.

La Legge di Moore è morta Diciamo che lo Strix Point sarà il “più grande lancio di laptop nella sua storia” di AMD. IL Lago della Luna I processori Intel non sono previsti prima della fine dell’anno, dando ad AMD tutto il tempo per conquistare il mercato. Inoltre, il modello principale Ryzen AE9HX370 Offre prestazioni della CPU desktop che rivaleggiano con l’ammiraglia Ryzen 9 9950X in termini di versatilità single-core. Inoltre, esso Radeon 890M Può anche gestire GPU Turing/Ampere entry-level.

Asus, in particolare, avrà il maggior numero di punti AMD Ryzen AI in vendita. Sembra che questa volta l’azienda abbia stretto un “enorme accordo con AMD”. Questo è ciò Prime fughe di notizie da Strix Point Il Ryzen AI 9 HX 370 (allora noto come Ryzen AI 9 HX 170) è stato avvistato su… Asus VivoBook S16 OLED. Coloro che cercano un laptop da gioco di fascia alta con Strix Point rimarranno delusi nell’apprendere che il lotto attuale non supera le capacità di GeForce RTX 4070. Altri modelli premium potrebbero arrivare nel corso dell’anno.

Inoltre, AMD deve ancora annunciare le sue SKU Strix Point entry-level e di fascia media. Possiamo ragionevolmente aspettarci che arrivino al CES. Tuttavia, il vero fiore all’occhiello di AMD è lo Strix Point, noto come Aureola della StrigeNon è previsto prima del 2025.