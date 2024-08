Storia: Per il suo ritorno nel mondo professionistico, RAAL ha finalmente battuto Franks Borens

Nell’attrezzato stadio Robert Orbán Marouane Fellaini, Michel Wintek, Lorenzo Lai e Gildo Foda (ex capocannoniere della RAAL in D1) hanno dato il via a questo noioso shock.

Entrambe le squadre hanno iniziato la partita dimostrando molta buona fede, ma hanno fatto molte approssimazioni. Abbiamo dovuto aspettare fino a un quarto d’ora per vedere una prima inquadratura interessante: una ripresa dell’ampio ITRAC. Najera, invece, recupera un pessimo retropassaggio di Desolay, ma non ne approfitta e sbaglia un cross. Nel frattempo Desolay non ha apprezzato un lancio lungo di Corneli, e Belkheir è stato all’erta e ha segnato il primo gol stagionale e nel mondo professionistico di RAAL 2.0. Francs Borains chiude meglio il periodo e si concede qualche occasione con Prunier, Lavie e Ruie, ma manca di precisione. Al rientro dallo spogliatoio i Wolves sono molto più dominanti e ci vuole una buona reazione di Gies per impedire a Corneli di penetrare di testa. Il gioco della RFU stava andando in pezzi con il passare dei minuti e alcuni stavano già dando segni di mollare. Ciò non è sfuggito a Sébastien Grandjean che ha portato nuova linfa. Se non ha avuto l’effetto sperato, c’è stato un leggero miglioramento soprattutto con un’ultima occasione, ma Broner ha aperto troppo il piede sul cross di Lavi. Senza essere sovrano, La Louvière gestisce il resto della partita senza troppe difficoltà, creando anche l’ultima occasione con Eyongo, il cui tiro è stato bloccato dall’ultimo muro di Borin. Il fischio finale è stato la salvezza per la squadra del Louvièrois, che ha potuto finalmente festeggiare la vittoria su Francs Borains, la prima da quando il club è rinato dopo dieci incontri.

Borin Frank: Jess; Gesto (76esimoDewaest), Tramonto, Malongo; Francot, Etrak (Gillikins 89), Healy, Ruiz (Massolin 58), Mabane (Ochieng 58); Prunier (Corsi 76), Lavi.

Ral La Louviere: pianoforte; Faye, Maisonneuve, Corneille; Liongola, Gueulette, Bongiovanni, Maës, Gillot (67° Lamengo); Belkheir (Guindo 86), Najera (Eungu 74).

Arbitro: M. Van de Velde.

Ammoniti: Liongola, Itrak, Ruiz, Mapane, Ochieng, Korn, Healy.

Gol: 20 Belkheir (0-1).