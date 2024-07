“Stock in salute (nel portafoglio) per l’estate”

Giovedì 11 luglio, Guillaume Sommerer ha ricevuto Etienne Braque, giornalista economico di BFM, Eric Lafreniere, gestore di fondi Sunny North America presso Sunny AM, Marie-Sole Michel, direttrice della gestione delegata di Swiss Life Gestion Privée, e Olivier de Royère, gestore azionario a Montpensier e Julie Cohen-Hurton, giornalista di BFM Business, nello show della BFM Bourse su BFM Business. Trova lo spettacolo dal lunedì al venerdì e ascoltalo di nuovo come podcast.

Questo giovedì 11 luglio, in una rubrica di USA Today, Eric Lafreniere, gestore del fondo Sunny North America presso Sunny AM, esamina l’inflazione statunitense, l’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti, i risultati di PepsiCo e l’aumento delle quote associative di Costco. , la nuova vettura Tesla che sbaraglia il mercato e i risultati di Delta Air Lines. Questa rubrica può essere guardata o ascoltata dal lunedì al venerdì nel programma BFM Bourse di Guillaume Sommerer su BFM Business.