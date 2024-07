Sorpresa: Thomas Meunier ha rescisso il contratto con il Türkiye e potrebbe tornare presto a un torneo importante! – Ultimi trasferimenti

Thomas Meunier ha annunciato al Trabzonspor la sua decisione di abbandonare il campionato turco. Il Diavolo Rosso ha già ricevuto tre offerte.

Thomas Meunier è riuscito nella sua scommessa, riconquistando il posto da titolare nel Trabzonspor con il gol degli Europei 2024. Alla ripresa del gioco, la squadra destra alla fine non ha potuto giocare, a causa di un infortunio.

Con il suo arrivo a febbraio dal Dortmund, Meunier non continuerà ad avventurarsi nel campionato turco, nonostante una buona mezza stagione.

Thomas Meunier ha rescisso il contratto con il Trabzonspor!

Si tratta infatti di informazioni rivelate dai media turchi Sport digitaliMeunier ha informato il Trabzonspor della sua partenza. Il presidente del club Ertugrul Dogan ha addirittura annunciato che il 32enne avrebbe… Recedere unilateralmente dal suo contrattocinque minuti (!) prima della scadenza della sua clausola di partenza, che gli permetterà di “unirsi facilmente a un club vicino alla sua zona di residenza per soddisfare le esigenze della famiglia”.

“Lasciatemi riassumere la situazione in questo modo. Nel contratto abbiamo incluso una motivazione per motivi familiari. Gli avremmo capito se avesse voluto trasferirsi in una squadra nella zona in cui viveva la sua famiglia. C’era una condizione per questo: il Trabzonspor FC aveva essere informato della situazione, e qualunque sia il club… Interessato, deve prima discutere la questione con il Trabzonspor”.

“Tuttavia, cinque minuti prima della scadenza di questa clausola è arrivata un’e-mail. Abbiamo informato Meunier che aveva violato unilateralmente il suo contratto. Abbiamo incaricato i nostri avvocati di esercitare tutti i nostri diritti legali. In ogni caso, Meunier non giocherà più per il Trabzonspor”. Ertugrul Dogan.

secondo Sport digitaliTre club francesi si erano preparati ad assicurarsi i suoi servizi. Lille, Monaco e Stadio di Rennes. Gratis, Thomas Meunier rappresenta un’enorme opportunità di mercato.