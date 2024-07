“Sono orgoglioso di noi” (Londra)

Pascal Wehrlein (Porsche – Campione del mondo): “Non so da dove cominciare. È stata una gara dura, sapevo che dovevo attaccare e finire davanti ai Jaguars (Evans) Si è difeso con entusiasmo, ma ho cercato comunque di superarlo. Non so cosa sia successo alla sua modalità di attacco, ma qualunque cosa fosse, ciò che abbiamo ottenuto questo fine settimana è stato fantastico. Dovevamo rimanere concentrati e tirare fuori il meglio dalla vettura in queste condizioni, su una pista che per noi non era affatto positiva. Abbiamo dimostrato di avere velocità e sono contento per me e ancor di più per la squadra. Anche se la nostra prestazione non è stata eccezionale nelle ultime gare, sapevo che potevamo farcela. Sono orgoglioso di noi. »