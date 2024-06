Sono iniziati gli esami di specializzazione e presto gli argomenti verranno svelati

David Bodo: I programmi di specializzazione sono nuovi in ​​quanto non esistevano specializzazioni nella serie precedente. Ma confrontando il software della serie SVT S con l’attuale software SVT, poiché la dimensione dell’orologio è maggiore, il software è più impegnativo di prima.

L’HLP specializzato offre argomenti basati su un ancoraggio storico, cosa che non è il caso del programma Concepts. È una differenza, ma non è una difficoltà. Se ci sono difficoltà, sono principalmente legate agli insegnanti, che devono chiarire l’approccio di specializzazione e l’approccio di base comune, e far comprendere chiaramente agli studenti la differenza tra gli esercizi richiesti.