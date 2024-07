Sembra la fine di Jujutsu Kaisen: i fan dovranno decidersi!

Da quando è stato pubblicato per la prima volta nel marzo 2018, Jujutsu Kaisen ha visto un’ascesa fulminea! Con oltre 24 volumi al suo attivo e molteplici stagioni di adattamenti anime, il creatore Gege Akutami ha già deciso che la sua fine si sta avvicinando rapidamente!

Attenzione agli spoiler: Questo articolo contiene diversi spoiler importanti sulla trama di Jujutsu Kaisen.

Arrivederci sì, ma non subito!

A tutti i fan di Jujutsu Kaisen, preparatevi a dire addio! Il manga di successo di Gege Akutami, che ha portato i lettori pieni di emozioni, finirà molto presto. Quest’opera moderna aveva già una visione chiara della sua conclusione, il suo creatore non ha mai esitato un attimo riguardo al suo esito, e siamo solo a pochi capitoli dalla sua conclusione. Oggi chi segue il manga si pone una sola domanda: come finirà la storia?

Annunciato tramite una nota nel volume 0 di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami aveva precedentemente deciso l’esito della tragica storia di Yuji Itadori insieme a Sukuna, il Re dei Flagelli. Con il manga che raggiunge un climax senza precedenti nell’arco della battaglia di Shinjuku, contrapponendo Sukuna agli esorcisti, i fan temono che la storia finisca troppo rapidamente, lasciando molti dettagli della trama irrisolti al momento. Sembra però che il mangaka avesse previsto tutto fin dall’inizio e oggi lascia qualche mistero su come andrà a finire la trama.

Ovviamente i fan si chiedono quali personaggi riusciranno a sopravvivere fino alla fine della storia. Manga è famoso per non prendere alla leggera la morte di personaggi molto apprezzati dai lettori, e pensiamo in particolare alla recente informazione durante la mostra giapponese dedicata ai manga sulla morte di Nobara Kugisaki. Ovviamente, se il manga dovesse concludersi dopo pochi capitoli, nessuno dei personaggi sarebbe al sicuro da morte certa affrontando Ryomen Sukuna.

E finì col botto

Molti conoscevano la storia di Gege Akutami per aver seguito l’adattamento anime disponibile su Crunchyroll, quest’ultimo che ha recentemente concluso uno degli archi narrativi più importanti dell’opera: il dramma di Shibuya. Il suo seguito è già in lavorazione e tratterà gli eventi di Murderous Hunt, ma oggi il manga è molto più avanzato dell’anime e le ultime informazioni pubblicate nel capitolo finale hanno lasciato i fan in uno stato di dantesca suspense.

Le teorie sorsero quando i lettori scoprirono che l’attacco dell’angelo – Hana Kusuru – non ebbe l’effetto previsto su Ryumin Sukuna. Cercando a tutti i costi di porre fine agli esorcisti, rende inabile – ma non necessariamente uccide – Aoi Todo e l’angelo Yuji Itadori, più determinati che mai, attaccano il Re del Flagello e iniziano a scambiarsi colpi acrobatici. Successivamente, abbiamo appreso che Sukuna sarebbe stato nuovamente in grado di utilizzare le sue capacità di rigenerazione, fiducioso nell’affrontare Yuji, senza aspettarsi che quest’ultimo rilasciasse la sua estensione territoriale per la prima volta.

Il capitolo si conclude con i due personaggi alla stazione dei treni, e Jiji Akutami conclude le sue pagine con la seguente frase: “La partita decisiva 1 contro 1 si svolgerà in una zona sconosciuta!!“.” Queste ultime immagini sono state la porta d’accesso a teorie di ogni tipo sulla fine del manga. Dovrete aspettare fino al 4 agosto per scoprire il resto del prossimo capitolo sull’applicazione Manga Plus.