“Sei pazzo”: questo fantastico hobby di Kate Middleton spaventa moltissimo il principe William

Ma non sembra che lo scatto sia l’unico attività Apprezzato da Kate Middleton. E uno dei suoi hobby non gli piacerà molto Il principe Guglielmo. In realtà questo hobby Chi gli darà sua moglie Spaventa.

Questo è nel podcast “Il buono, il cattivo e il rugby”. Principessa del Galles Ha detto a Mike Tindall che era particolarmente riconoscente Nuotare in acqua fredda. “Nuoto freddo: più freddo è, meglio è.”Ha detto, come riportato Festa. Attività che non viene visualizzata Per rassicurare Principe di Galles. “Tanto che William mi ha detto: ‘Sei pazzo’, facendo notare che era buio e pioveva.”Continuazione di Kate Middleton. “Prenderò dell’acqua fredda. Mi piace.”

Kate Middleton: Questo è un motivo di speranza nella sua lotta contro il cancro

È anche la madre di George, Charlotte e Louis Grande appassionato di sport. “Adoro davvero tutti gli sport, onestamente.”“, continua il resoconto della rivista SÌ!. “Ricordo sempre di essere stato fisico e di aver usato il mio corpo, sia che camminassi, arrampicassi nel Lake District in Scozia o nuotassi fin dalla giovane età.”