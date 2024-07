Se si prende la rotta per la Francia per le vacanze, il conto sarà più alto di prima: ecco perché

Diretti nel sud della Francia in macchina? Dovrai pagare più del solito a causa dell’aumento delle tariffe.

Le tariffe dei pedaggi per i nostri vicini francesi vengono riviste ogni 1° febbraio. Per l’anno 2024 aumenta di circa il 3% sulle principali reti autostradali. Le autostrade aperte dopo gli anni 2000 hanno registrato quest’anno un aumento del 4,6%. “L’aumento delle tariffe rientra nel quadro della revisione annuale dei contratti previsti tra Stato e concessionari. Ciò si verifica in un contesto di inflazione e investimenti da parte delle società autostradali.Apprendiamo dal sito web del servizio pubblico.fr.

qualche esempio

Vicino a Parigi, il tunnel semi-obbligatorio della A86 è notoriamente costoso: costerà il 4,8% in più rispetto allo scorso anno.