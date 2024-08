La Jeantoise ha ancora un po’ di lavoro da fare prima della fine del mercato estivo. I Buffaloes possono ancora aspettarsi di ricevere 5 milioni di euro dalla cessione di Hyun Seok Hong, ma il giocatore non è stato ancora identificato.

Hyun Suk Hong (25 anni) martedì si allenava ancora con Lajantoise. Nonostante il club abbia raggiunto un accordo con il Trabzonspor per il trasferimento del sudcoreano per 5 milioni di euro, Hong non ha ancora raggiunto un accordo con il club turco.

Gli ostacoli alla partenza attualmente sono una clausola rescissoria e il sistema fiscale, il che significa che Hong, a cui resta un anno di contratto, continua ad allenarsi con il suo attuale club, spiegando che giornale.

Secondo l’allenatore Wouter Franken, Hong non è in lista per la partita contro il Partizan Belgrado, quindi il futuro del giocatore rimane incerto. Hong non sembra avere alcuna intenzione di prolungare il suo contratto con La Jeantoise.

Se l’accordo con il Trabzonspor non viene raggiunto e non ci sono altre offerte, c’è la possibilità che rimanga al Gent. Hong sognava un passaggio in Bundesliga e l’Augsburg aveva già mostrato interesse, ma non sono arrivate offerte concrete.

Vedremo quindi nei prossimi giorni se la situazione cambierà. Intanto il Fenerbahce è interessato al terzino Archie Brown Ma ancora non è stata fatta alcuna offerta ufficiale.