Scopri una selezione di cuffie wireless, e scegli il paio che fa per te: approfitta, sono in saldo!

JBL Wave200TWS

Questo paio di cuffie in sconto del -42% ti permetterà di goderti lunghe ore di musica. In effetti, questa coppia offre circa 5 ore di durata della batteria degli auricolari e altre 15 ore con la custodia. Inoltre, puoi effettuare facilmente chiamate utilizzando una o due cuffie. Questa coppia è anche resistente agli schizzi e al sudore. Infine, queste cuffie vengono vendute con custodia di ricarica USB Type-C, 3 dimensioni di puntali, guida rapida e scheda di sicurezza.

Jabra Elite 8 attivo

Jabra Elite 8 attivo ©Amazon

Queste cuffie sono ideali per accompagnarti quotidianamente, soprattutto durante la pratica delle tue attività fisiche e sportive. Sono progettati per resistere alla polvere, all’acqua e al sudore. Potrai beneficiare di un suono ottimale grazie agli altoparlanti da 6 mm e allo Spatial Audio con tecnologia Dolby Audio che offre un suono di altissima qualità. Inoltre, puoi beneficiare di una durata della batteria fino a 8 ore per auricolare e 32 ore con la custodia, che consente anche una ricarica rapida. Infine, con questa coppia troverai una custodia di ricarica, 3 dimensioni di punte, un cavo da USB-C a USB-A e un foglio di garanzia e avvertenze.

Apple AirPods (3a generazione)

Apple AirPods (3a generazione) © Amazon

Queste cuffie di fascia alta saranno perfette per offrirti un’esperienza audio straordinaria. Approfitta dell’audio spaziale personalizzato con il tracciamento dinamico della testa che ti immerge nella tua musica. Inoltre, è resistente all’acqua e al sudore. In termini di autonomia, potrete beneficiare fino a 30 ore di ascolto totale grazie alle cuffie e alla custodia. Potrai anche sfruttare l’accesso rapido a Siri. Infine, le cuffie sono dotate di rilevamento in-ear che consentirà il passaggio automatico da un dispositivo all’altro. Approfittane, sono attualmente in vendita.

