Sconfiggere Putin senza impegnarsi maggiormente? Un’idea “ingenua e suicida”.

Oggi, in qualità di sostenitore dell’indipendenza baltica, Vytautas Landsbergis condivide le sue osservazioni poco lusinghiere sulla gestione del conflitto russo-ucraino da parte dell’Occidente. È stato interrogato dai media americani nella sua casa alla periferia di Vilnius POLITICOL’uomo, che oggi ha 91 anni, non manca di esprimere la sua preoccupazione per la posizione del mondo democratico nei confronti della minaccia russa rappresentata da Vladimir Putin e dai suoi uomini. “L’idea che Putin possa essere sconfitto senza troppi sforzi è suicida“, ha dichiarato alla giornalista Joanna Sahlberg.

Olaf Schulz, “L’aiutante del bambino”?

Landsberges lamenta anche il fatto che l’Occidente non “fa abbastanza” per aiutare l’Ucraina a prevalere sul suo rivale militare, e sembra attaccare un paese in particolare: la Germania. Il più grande fornitore europeo di aiuti militari alle forze di Zelenskyj“.Schultz può rendersi conto che la Russia deve essere fermata, ma non fa abbastanza per fermare Putin, il che lo rende inavvertitamente un facilitatore di un assassino.Con queste dure dichiarazioni, Landsbergis giustifica la storia della Germania. Secondo l’ex parlamentare, questo paese ha quindi la particolare responsabilità di difendere l’Europa dall’aggressione di Putin, in particolare a causa della firma del patto Molotov-Ribbentrop nel 1939. unì la Germania nazista e l’Unione Sovietica e portò, tra le altre cose, all’occupazione sovietica degli Stati baltici.

In prima linea nell’invasione russa dell’Ucraina, la Lituania teme di dover un giorno affrontare l’incursione delle forze di Putin nel suo territorio. Di fronte a questa possibilità, la Germania prevede di schierare 5.000 soldati sul suolo lituano entro il 2027, il che costituirebbe il primo dispiegamento permanente di forze straniere a Berlino dalla Seconda Guerra Mondiale, secondo Politico.

