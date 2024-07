Sanità: richiesta urgente di donazioni di sangue

Le aspettative per le prossime settimane non sono sufficienti a garantire un servizio ospedaliero accettabile. Purtroppo la situazione sta diventando molto problematica.

Le vacanze di tutti, l’assenza di gruppi nelle scuole e l’incapacità di organizzarsi in azioni specifiche rendono difficile raccogliere tutto ciò che dovremmo raccogliere. Gli ospedali continuano a funzionare normalmente, senza riposo per i pazienti.

Chi desidera donare il sangue può già recarsi presso un punto di raccolta nelle sue vicinanze. In 30 minuti possiamo salvare la vita di 3 persone. Fai domanda ora se sei idoneo a donare il sangue.

Nella regione centrale eIl centro di campionamento si trova a La Louvière, rue Max Buset 40.

comunicazione : 064 23 81 73

Orario aperto

Lunedì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 15:30

Martedì: dalle 13:00 alle 19:30

Mercoledì: dalle 13:00 alle 19:30

Giovedì: dalle 13:00 alle 19:30

Venerdì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 15:30

Sabato: Chiuso / Domenica: Chiuso

-> Centri di raccolta e informazione: www.DonneurDeSang.be Oppure chiama lo 0800 92 245

Cambiamento riguardante VNO

“I nostri donatori sono abituati, nel periodo estivo spesso arriva il virus del Nilo occidentale che fa lo spoiler. Nei periodi caldi questo virus arriva dal Nord Africa e si diffonde nei paesi dell’Europa meridionale dove si diffonde perché queste regioni meridionali sono molto frequentate. con i turisti belgi. Molti dei nostri donatori non hanno potuto donare quando sono tornati nel Paese l’anno scorso, semplicemente attraversando una zona dove era stato dichiarato un divieto di donazione per 28 giorni. Dal 1° luglio, il virus del Nilo occidentale non è più presente scomparsi, ma il nuovo test sistematico implementato nei nostri laboratori permetterà di rilevare che hanno attraversato la zona VNO, il che è un grande cambiamento, perché oltre ai donatori che sono stati rifiutati quando si sono presentati al prelievo, dobbiamo aggiungere quelli. i quali, consapevoli di questa controindicazione, si sono allontanati da soli. Lo spiega la Croce Rossa.

Gruppi sanguigni negativi

“Gli ospedali utilizzano sacche di sangue O negative in situazioni di emergenza quando il gruppo sanguigno del paziente non è ancora noto o quando non sono disponibili prodotti sanguigni compatibili.

Pertanto, se il 6-7% della popolazione generale è negativa al gruppo O, sarà coperto dall’11 al 12% del fabbisogno trasfusionale. Chiamiamo anche questi donatori “donatori globali”.

Questo consumo relativamente maggiore si spiega con la scarsità di alcuni sottogruppi nella comunità dei donatori di sangue, ed è valido anche, in misura minore, per altri gruppi Rh negativi.

Inoltre, i destinatari del gruppo O negativo possono ricevere solo sangue del gruppo O negativo. » Lo spiega la Croce Rossa.