Samuel Montembault ha lavorato sui suoi riflessi e sulla vista con un esperto di neuroscienze funzionali

Quest’anno Samuel Montembault non avrà più bisogno di lottare con altri due portieri per il primo posto a Montreal. Se tutto andrà come previsto, dovrebbe iniziare la prossima stagione in pole position davanti a Kayden Primeau.

Solo che, anche con quella posizione quasi garantita, Montembault non ha passato l’estate a prendersela comoda.

Il Quebec non solo si è allenato fisicamente, ma ha anche lavorato duramente per sviluppare i suoi riflessi, l’equilibrio e la coordinazione.

Questo è ciò che ha rivelato Simon Olivier Lorange Premeremercoledì, al ProAm Sunlife in Quebec.

Montembo ha lavorato con il chiropratico Philippe Croistiere, esperto in neurologia funzionale, nella clinica multidisciplinare Neuroattivo Da Trois-Rivières.

Quebec Cerberus ha eseguito diversi esercizi, alcuni più vigorosi e sorprendenti di altri, per migliorare la sua vista. In un videoclip pubblicato dalla clinica Neuroattivo Su Instagram vediamo il portiere entrare in una macchina che lo fa girare in tutte le direzioni mentre deve colpire i bersagli con un puntatore laser.

Inoltre, Montembault ha lavorato anche sulla vista… ad occhi chiusi. Ciò che intendo con questo è che ha lavorato sui suoi sensi, in modo da poter percepire dov’era il disco, anche quando era fuori dal suo campo visivo.

Questi esercizi gli permetteranno di migliorare la sua consapevolezza sul ghiaccio e di sapere, ad esempio, dove si trova il disco quando si muove ad alta velocità. Il suo tempo di reazione sarà quindi migliorato, permettendogli di essere più preciso nei movimenti per bloccare il disco.

Dopo aver allenato corpo e mente durante l’estate, Montembault vorrà sicuramente fare una grande stagione, non solo per aiutare i Canadien a migliorare, ma anche per impressionare i funzionari dell’Hockey Canada prima che affrontino le Quattro Nazioni il prossimo febbraio.

Il quebecchese non ha mai nascosto la sua intenzione di partecipare a questo torneo e ne ha parlato nuovamente con i media durante il Sunlife ProAm.

Un buon inizio di stagione potrebbe aiutarlo a assicurarsi una posizione, oltre a far sembrare pessime le previsioni di NHL.com, che hanno previsto che vincerà solo 15 partite nella prossima stagione.

