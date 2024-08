Salute: queste due età indicano quando una persona invecchia in modo significativo

L’invecchiamento non è un processo lento e costante, rivela uno studio pubblicato sulla rivista Nature Aging. Secondo gli scienziati autori di questo studio, tra i 44 e i 60 anni si verificano due cambiamenti drammatici. Questi risultati potrebbero spiegare perché i problemi di salute, in particolare le malattie cardiovascolari, si verificano a determinate età.

Il traguardo dei 30 e poi dei 40 e dei 50 anni è spesso motivo di ansia. Sarebbe però inutile preoccuparsi troppo a questo punto, secondo uno studio pubblicato nel 2019 Revisione Natura dell’invecchiamento, Inserito mercoledì 14 agosto sbarra Il Guardiano. Gli scienziati che hanno condotto questo studio hanno scoperto due grandi ondate di cambiamenti legati all’età negli esseri umani: all’età di 44 anni e poi all’età di 60 anni. In altre parole, la ricerca degli scienziati suggerisce che, anziché essere lento e costante, il processo di invecchiamento avviene in almeno due raffiche accelerate.

Gli scienziati, guidati dal professor Michael Snyder, direttore del Centro di genomica e medicina personalizzata dell’Università di Stanford, hanno seguito 108 volontari sani di età compresa tra 25 e 75 anni, il 51,9% dei quali erano donne. Questi volontari hanno fornito campioni di sangue e feci, nonché tamponi sulla pelle, sulla bocca e sul naso ogni tre-sei mesi per circa uno-sette anni. I ricercatori hanno valutato 135.000 diverse molecole e microbi.

“Cambiamenti davvero sorprendenti”

“Non stiamo solo cambiando in modo incrementale nel tempo. Ci sono alcuni cambiamenti davvero drammatici.” interagisce con Il Guardiano Michael Snyder, genetista “Un periodo di cambiamento radicale” A 44 come a 60, “Indipendentemente dalla classe di molecole esaminate.”.

Il picco di invecchiamento che si verifica nella metà degli anni ’40 mostrato da questo studio è inaspettato. Inizialmente gli scienziati pensavano che questo fosse il risultato di cambiamenti associati alla perimenopausa nelle donne, che distorcevano i risultati per il gruppo nel suo insieme. Ma i dati di questo studio suggeriscono che cambiamenti simili si verificano anche negli uomini intorno ai 45 anni. “Ciò indica che anche se… menopausa Sebbene la perimenopausa possa contribuire ai cambiamenti osservati nelle donne intorno ai 45 anni, ci sono probabilmente altri fattori più importanti che influenzano questi cambiamenti sia negli uomini che nelle donne. Commenta il dottor Xiao Tao Chen, primo autore dello studio, con sede presso la Nanyang Technological University, Singapore.

Invecchiamento della pelle a 44 come a 60

Le due ondate di invecchiamento osservate non sono correlate agli stessi elementi. Quello osservato a 44 anni riguarda molecole legate alle malattie cardiovascolari e alla capacità di metabolizzare caffeina, alcol e grassi. Quello osservato all’età di 60 anni è legato a molecole coinvolte nella regolazione immunitaria, nel metabolismo dei carboidrati e nella funzionalità renale. Le molecole associate all’invecchiamento cutaneo e muscolare sono influenzate da entrambe le ondate di invecchiamento.

I risultati evidenziati in questo studio potrebbero quindi spiegare perché il picco di incidenza associato a determinati problemi di salute, in particolare problemi muscoloscheletrici e malattie cardiovascolari, si verifica a determinate età. Precedenti ricerche avevano suggerito che il picco dell’invecchiamento ritardato potrebbe verificarsi all’età di 78 anni. L’ultimo studio pubblicato in Natura dell’invecchiamento Non hanno potuto confermare questi dati perché il partecipante più anziano aveva 75 anni.