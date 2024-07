Saldi / Saldi Sport / Salute – Purificatore d’aria Philips Serie 8000 (AMF870/15) “5 stelle” a € 399,99 (-25%)

Philips presenta una nuova soluzione per il trattamento dell’aria interna: il purificatore d’aria AMF870/15. Con un design simile ai prodotti Dyson, questo dispositivo purifica, ventila e riscalda l’aria in stanze fino a 70 metri quadrati.

Punti forti Ottime prestazioni di purificazione.



Consumo ragionevole.



Può assumere il ruolo di fan.



Funzione di riscaldamento molto interessante.

Punti deboli Non ci sono controlli sul dispositivo.



Ronzio quando è chiuso.

Pubblicità I tuoi contenuti continuano di seguito

Phillips sta pensando in grande! Con l’AMF870/15 il produttore intende purificare l’aria in ampi spazi senza che il dispositivo si lamenti. Tramite il telecomando o l’app mobile, questo modello Philips è reattivo e impiega solo pochi minuti per pulire l’ambiente, indipendentemente dalla modalità selezionata. Versatile, può svolgere il suo lavoro anche ventilando o riscaldando l’aria. L’AMF870/15 si trasforma poi a seconda dei desideri e delle stagioni. Se dovessimo trovare un difetto sarebbe sicuramente la mancanza dei controlli touch sul dispositivo.

Nota: le riduzioni di prezzo segnalate vengono calcolate confrontando il prezzo più basso di oggi con la media dei prezzi più bassi praticati da tutti i commercianti per il prodotto nell’ultimo mese, con regole di sicurezza per escludere i prezzi dei negozi la cui politica IVA non è chiara (i cosiddetti “grigi” negozi) (di solito nel caso di importazioni dalla Cina).

sostituire