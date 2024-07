Sabotaggio della rete ferroviaria francese: alla stampa viene inviato un messaggio di sostegno a questi attacchi

La lettera, il cui contenuto è stato rivelato da diversi media, inizia con il titolo: “Reclamo per sabotaggio delle linee ferroviarie ad alta velocità poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024”.

Tuttavia non sono stati forniti dettagli sulle procedure eseguite. Quindi, secondo una fonte vicina alla questione, non è un dubbio “Non è un’accusa nel senso stretto del termine”.Piuttosto, è un messaggio di sostegno al sabotaggio per accoglierlo. “Niente di veramente serio.”Secondo un’altra fonte vicina alla questione.

SNCF TGV vittima di un “massiccio attacco” prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici: colpito il Belgio

L’e-mail è stata inviata tramite la piattaforma Riseup, secondo La Provence. Riseup è definito come “Fornire strumenti di comunicazione online per individui e gruppi che sostengono il cambiamento sociale di liberazione”..

Nella notte tra giovedì e venerdì, i cavi in ​​fibra ottica che passano in prossimità dei binari e garantiscono la trasmissione delle informazioni di sicurezza ai macchinisti (semafori rossi, scambi, ecc.) sono stati tagliati e incendiati in diversi punti della rete ferroviaria.

Un’operazione “ben preparata” e organizzata “dalla stessa struttura”, secondo una fonte vicina alle indagini. L’atto vandalico è avvenuto poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, quando molti viaggiatori intendevano arrivare nella capitale e altri in vacanza, provocando il caos nelle stazioni venerdì mattina presto.