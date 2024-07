Ryanair lascia la Spagna per il Marocco

Ryanair condanna la mancanza di politiche di incentivi in ​​Spagna e accusa il governo, i ministeri dei Trasporti e dei Consumatori e Aena di voler “rompere il modello low cost” nel Paese. Lo ha spiegato il suo CEO, Eddie Wilson, in un’intervista a Spagnolo-Invertia Durante l’inaugurazione della sua nuova base a Tangeri IV, in Marocco. La società irlandese tratta ora con il Marocco, che le fornisce agevolazioni per gli investimenti.

Eddie Wilson, che ora pone il Marocco al centro della sua strategia di espansione, ha espresso il suo rammarico dicendo: “Vorremmo continuare a sviluppare aeroporti secondari in Spagna, ma non troviamo in Spagna gli incentivi per il Marocco”. “Il Marocco è un paese in cui vogliamo svilupparci e in cui il turismo è destagionalizzato”, spiega.

La compagnia low cost irlandese ha già investito 1,3 miliardi di euro nell’aereo, creando più di 5.000 posti di lavoro diretti e indiretti e contribuendo alla crescita economica di 12 città del Regno, tra cui Rabat, Marrakesh, Fez, Agadir, Tetouan, Essaouira e Nador . Ryanair mira a “raddoppiare gli investimenti attuali” e aumentare il numero di passeggeri trasportati da 9 a 20 milioni entro il 2030, operare 250 rotte e aumentare il numero di aerei nella regione da 14 a 30, ha detto il suo amministratore delegato.

Eddie Wilson spiega che Ryanair aprirà una quinta base in Marocco. Ha aggiunto: “La posizione non è stata ancora determinata, ma Rabat potrebbe essere un’opzione”. La compagnia aerea low cost irlandese servirà 12 aeroporti marocchini e trasporterà più di 5 milioni di passeggeri (+ 31% di crescita) quest’estate dalla sua nuova base a Tangeri, richiedendo un investimento di 185 milioni di euro.