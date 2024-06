RTL Infos – Inondazioni spettacolari: l’aeroporto di Maiorca è stato chiuso martedì sera e un volo Luxair è stato interessato

Piste allagate, negozi e autobus sommersi, dipendenti che fanno la doccia sulle piste: le immagini che ci sono arrivate martedì dall’aeroporto di Maiorca sono fuori dal comune.

Forti piogge si sono abbattute su Maiorca, nell’arcipelago spagnolo delle Baleari, provocando gravi inondazioni. Lo riferisce l’Agenzia Meteorologica Spagnola. In un’ora sono caduti 43,8 litri per metro quadrato In certi posti.

La zona aeroportuale è stata particolarmente colpita, provocando ritardi nei voli e difficoltà nell’atterraggio degli aerei. L’aeroporto di Maiorca è stato chiuso martedì a causa di un’inondazione impressionante. Condizioni che in serata hanno paralizzato operazioni e voli di linea. tra loro, Il volo Luxair avrebbe dovuto riportare 120 passeggeri in Lussemburgo.

Air Luxembourg ha riferito durante la notte che “Stava lavorando attivamente“Per fornire alloggio a tutte le persone colpite Chiaramente non è stata l’unica azienda colpita.

Secondo i media locali, Un centinaio di voli sono stati rinviati o cancellati. Le operazioni sono riprese questa mattina, ha riferito l’Agenzia EFE. Da parte sua, Luxair prevede di operare oggi due voli per trasportare i passeggeri rimasti sull’isola al loro porto sicuro.

Immagini fantastiche

Martedì sono arrivate foto straordinarie dall’aeroporto di Maiorca.

Abbiamo potuto vedere le piste sommerse e molte parti dell’aeroporto sott’acqua.

Nei video postati dai viaggiatori abbiamo visto anche perdite d’acqua dal soffitto che allagavano un negozio Duty Free.

Immagini simili sono state fotografate nell’area ritiro bagagli. Le finestre non trattengono più l’acqua.

Alcuni passeggeri hanno anche fotografato gli autobus che avrebbero dovuto portarli all’aereo completamente sommersi dall’acqua.

Alla fine, alcuni hanno apprezzato la situazione, come abbiamo visto con il dipendente dell’aeroporto che si è tuffato in acqua, vicino alle piste dell’aeroporto.