Rischi di perdere i tuoi account Facebook e WhatsApp a causa di questa astuta truffa

Un account che si spaccia per un servizio di sicurezza WhatsApp o Facebook avverte la sua vittima di un cosiddetto hack. Il conto fraudolento offre quindi diverse soluzioni per ripristinare la situazione. Ma fai attenzione, non dovresti assolutamente cliccare su questi link.

Questa truffa è particolarmente sinistra, poiché si presenta come sicura. Innanzitutto, l’account si collega alla vittima. Questo account può assumere due forme: un falso help desk su WhatsApp/Facebook o qualcuno che finge di lavorare nel supporto tecnico.

Questo account fraudolento, che si presenta come un servizio di sicurezza, fa sembrare che l’account Facebook o WhatsApp della sua vittima sia stato violato. Pertanto, si tratta di un falso messaggio di avviso di sicurezza.

In secondo luogo, il truffatore spiega alla sua vittima che è possibile ripristinare lo stato grazie al processo di verifica in due passaggi. Nell’esempio seguente, il truffatore (che sembra utilizzare un account compromesso) offre: Possiamo inviarti un codice di accesso tramite WhatsApp ».

Il truffatore offre quindi altri tre metodi di verifica in due passaggi: Ottieni il codice o il link tramite WhatsApp “, ” Ottieni il codice tramite notifica Facebook, Instagram o Messenger “, o anche” Conferma tramite telefonata – non sarà necessario rispondere ».

Naturalmente questi link non portano ai servizi di sicurezza ufficiali di WhatsApp o Facebook, bensì a pagine fraudolente. Queste pagine sono programmate per registrare il numero di telefono e i dati personali della vittima, inclusi gli identificatori.

Con tutte queste informazioni in suo possesso, il truffatore potrà finalmente mettere le mani sull’account Facebook o WhatsApp della sua vittima.

Tieni presente che questo tipo di frode può iniziare anche con un messaggio Smishing. Si ricorda che la comunicazione tra WhatsApp e Facebook non avviene mai tramite SMS.

In ogni caso assicurati di attivare l’autenticazione a due fattori recandoti nelle impostazioni di WhatsApp e Facebook, dall’applicazione o dalla pagina web ufficiale. In nessun caso si potrà far passare l’attivazione a terzi, anche se si presentano come supporto tecnico.

Infine, alcuni elementi ci avvertono chiaramente che si tratta di una truffa. opzione “Conferma tramite telefonata – non sarà necessario rispondere“È semplicemente inimmaginabile che Facebook e WhatsApp non ti contatteranno mai telefonicamente.

Se hai qualche dubbio sulla sicurezza del tuo account WhatsApp, ecco qua Alcuni suggerimenti per sapere se esiste un hack.

