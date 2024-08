Riscaldamento del Mar Mediterraneo: “Si sta riscaldando quasi due volte più velocemente degli oceani del mondo”, spiega un oceanografo.

Si tratta di dati allarmanti: dal 1995 ad oggi la temperatura del Mediterraneo è aumentata di due gradi, come rileva un osservatorio. Concretamente, quali sono i risultati di questo aumento che preoccupano gli scienziati? Per rispondere a questa domanda, l’oceanografa Marie-Laure Grégoire stava lavorando su un duplex sulle informazioni RTL alle 19:00. Innanzitutto vengono spiegate le conseguenze per gli animali e le piante.

“Sappiamo che la regione del Mediterraneo costituisce un punto critico per il riscaldamento globale. Si sta riscaldando due volte più velocemente dell’oceano mondiale. Per quanto riguarda le conseguenze per animali e piante, ci sono quelle legate all’invasione di specie che si adattano meglio alle temperature più elevate. È un fenomeno più lento, ma può destabilizzare l’ecosistema. A ciò si aggiungono le ondate di caldo marino, simili a quelle che osserviamo nell’atmosfera, ovvero un aumento estremo delle temperature di diversi gradi sopra la media. Lì le conseguenze per le specie viventi sono più gravi, perché queste specie non hanno il tempo di adattarsi e le differenze sono molto maggiori. (…)”, ha spiegato.