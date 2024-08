Riduzione dei servizi: i medici della North Shore lanciano l’allarme

Una dozzina di medici e farmacisti di Baie-Comeau hanno lanciato l’allarme per una grave carenza di operatori sanitari sulla North Shore. Temono di non essere in grado di fornire cure sicure ai residenti.

In una lettera aperta hanno scritto di essere preoccupati per le ripercussioni delle interruzioni ricorrenti delle istituzioni sanitarie regionali sulla regione del Nord Cottier.

Il Centro per i servizi sanitari e sociali integrati (CISSS) della North Shore tarda ad annunciare riduzioni dei servizi presso l’ospedale Le Royer. Ma le comunicazioni interne hanno allertato i medici.

Lo menzionano Dovrai lavorare con un pronto soccorso chiuso per tre quarti e con personale non addestrato Dal 16 al 20 agosto. Si sono lamentati del fatto che i residenti avrebbero dovuto essere trasportati per centinaia di chilometri per ricevere le cure di base.

La capo del pronto soccorso dell’ospedale Le Royer, Stephanie Thibault, ha dichiarato in un’intervista a Radio-Canada che l’istituzione fornisce servizi a tutta la regione. Baie-Comeau riceve pazienti da Escoumins, Forestville, Baie-Trinité e dal nord fino a Manic-5 specificare. Quando si verificano interruzioni del servizio, quando chiudiamo i letti, ciò colpisce allo stesso modo tutti i cittadini della North Shore.

Una crisi senza precedenti

La North Shore Health Network sta attraversando una crisi senza precedenti con interruzioni del servizio, in particolare al pronto soccorso di Forestville e di Les Escoumins.

Lo scorso giugno una cinquantina di pazienti erano stati trasferiti fuori regione per mancanza di personale.

Da quando sono state apportate modifiche ai contratti con le agenzie di personale ai sensi della legge 10, che rendono le aree remote come la North Shore meno attraenti per i liberi professionisti, i tagli ai servizi continuano ad accumularsi. Questa situazione continua da metà maggio Québec Dalla sponda nord.

Nella lettera aperta, questi operatori sanitari accusano il governo del Quebec di trasferire personale al pronto soccorso Senza essere adeguatamente formati e identificare i rapporti pericolosi dei pazienti, nella speranza che la popolazione non si ammali gravemente, lasciando grandi lacune nel sistema sanitario .

Il Ministero della Salute sta cercando di farci accettare nuovi standard di cura che sono incompleti e pericolosi per la popolazione. Citazione da Estratto dalla lettera aperta

Squadra dell’aviazione non disponibile

Nel frattempo, gli operatori sanitari affermano di non sapere ancora quando arriverà la squadra volante promessa dal ministro della Sanità Christian Dube per fornire assistenza alla rete sanitaria. Scrivono che non esiste sulla Terra. Si tratta solo di fumo negli specchi per porre fine allo scandalo del ritiro del governo dai lavoratori indipendenti.

I firmatari della lettera chiedono al Quebec di consentire nuovamente l’assunzione di lavoratori freelance in attesa di una soluzione definitiva.

Abbiamo bisogno di aiuto sulla costa settentrionale. Abbiamo bisogno che il Ministro Dube ribalti la sua decisione e permetta alle agenzie private di prendersi il tempo necessario per trovare una soluzione duratura. insiste Marie-Laurence Dionne, medico del pronto soccorso di Baie Comeau.

Siamo alla fine della nostra corda. Ogni volta pensiamo che questa sia la situazione peggiore, ma ne emerge una nuova, più profonda e pericolosa per i residenti di North Shore. Questo è abbastanza. Citazione da Marie-Laurence Dion, medico dell’ospedale Le Royer

Il Ministero deve rendersi conto che si espone ad azioni legali non garantendo a tutti l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità per i residenti della costa settentrionale. I medici hanno avvertito.

tramite e-mail, Québec de la Côte-Nord indica che sono in corso iniziative per coprire vari turni infermieristici.

Secondo un portavoce Québec La squadra dell’aviazione – che comprende infermieri, infermieri pratici e assistenti beneficiari – dispone attualmente di cinque risorse a Baie-Comeau e altre sei in Haute-Côte Nord.

Lo conferma l’ufficio del ministro Dube Con le vacanze, è un periodo dell’anno difficile . Continuiamo a spingere per soluzioni rapide e per evitare interruzioni del servizio al pronto soccorso di Baie Comeau. Aggiunge in una dichiarazione scritta.

