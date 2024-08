Randy Orton resterà in WWE!

È chiaro che Randy Orton non ha intenzione di lasciare la WWE. Secondo quanto riferito, la leggenda 44enne ha firmato un nuovo contratto con la United States Wrestling Association.

Secondo fonti interne contattate da Fightful, Secondo quanto riferito, Randy Orton ha recentemente firmato un nuovo contratto con la WWE.

Il suo precedente contratto quinquennale, firmato nel 2019, è scaduto quest’anno. Ha detto che avrebbe firmato per altri cinque anni, Pertanto, il suo contratto è prorogato fino alla fine del 2029. Né Randy Orton né la WWE hanno ancora confermato questa informazione.

Un funzionario della WWE ha spiegato perché la compagnia ha preferito optare per un nuovo contratto piuttosto che semplicemente prolungare quello vecchio, a causa dell’assenza di Orton per infortuni. Questo funzionario conferma che “le garanzie finanziarie legate ai contratti si sono sviluppate in modo significativo dal 2019”. Con modifiche al palinsesto degli spettacoli, agli eventi internazionali, agli impegni dei media, ai prodotti derivati ​​e persino ai social network, “il nuovo decennio sembra più giusto per tutti”.

Randy Orton sfiderà Guenther per il World Heavyweight Championship al WWE Bash di Berlino il 31 agosto.

Fonte immagine: WWE